Uzaydaki Tesla Roadster, Dünya'ya Çarpabilir Mi?

Bilim insanlarının araştırmasına göre, SpaceX'in Falcon Heavy ile uzaya gönderdiği ve NASA'nın resmen gök cismi olarak kabul ettiği Tesla Roadster, 2 milyon yıl içinde Dünya'ya çarpabilir.

SpaceX, içindeki mürettabatı ile birlikte 1973'te Ay'a fırlatılan Satürn 5'ten bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roketi uzaya gönderdi. 7 yıldır üzerinde titizlikle çalışılan Falcon Heavy, içindeki kırmızı Tesla Roadster ile tarihi yolculuğuna devam ediyor.

Elon Musk, fırlatmadan sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hedeflenen Mars rotasından çıkarak, astroid kuşağına doğru hareket eden Tesla Roadster, yüzde 6 ihtimalle önümüzdeki 2 milyon yıl içinde Dünya'ya, yüzde 2,5 ihtimalle de Venüs'e çarpabilir. Bu çarpıcı sonuç, bilim insanlarının yaptığı araştırmada ortaya çıktı.

Aracın Dünya'ya en yakın geçişinin 2091 yılında olacağını belirten bilim insanları, 3 milyon yıldan sonra ise Tesla'nın Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 10'a çıkacağını söylüyor. Araştırmacılar, aracın milyon yıllık süreç içerisinde herhangi bir gezegene çarpma ihtimalini ise yüzde 50 olarak gösteriyor.

Sürücü koltuğunda bulunan Starman, altındaki Tesla'yı çok daha dikkatli kullansa iyi olur. Zira kimse kafasına bir Tesla'nın düşmesini istemez. Ya da ister mi? Emin değilim.

Her şeye rağmen "DON'T PANIC!" Anladınız siz onu.

Falcon Heavy ve onunla birlikte yolculuk eden Tesla Roadster'e ait anlık verileri takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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