Uzaydaki Tuhaf Dev Yıldızı Türk Astronom Keşfetti

Ankara Üniversitesi astronomlarından Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, uzaydaki cismin "kimyasal tuhaf" olarak adlandırılan sıcak bir dev yıldız olduğunu keşfetmesi bilim dünyasını heyecanlandırdı. Tuhaf yıldızın keşfi, Kılıçoğlu tarafından 2 yıllık gözlemlerin ardından bulundu.

Literatürde "HR 62" koduyla bilinen ve kimyasal olarak tuhaflığı yeni keşfedilen yıldızın, Güneş'ten 5 kat daha kütleli, 10 kat daha büyük, 2 kat daha sıcak ve Dünya'dan yaklaşık bin 250 ışık yılı (12 katrilyon kilometre) uzaklıkta olduğu tespit edildi. Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'ne 2016 yılında bir bilimsel araştırma projesi aracılığıyla teleskoplara takılan ve "tayfçeker" olarak isimlendirilen bir teknoloji sayesinde yıldız ışığından küçük bir gökkuşağı oluşturabildiklerini ve bu gökkuşağını inceleyerek onların doğalarına ilişkin çok sayıda bilgi elde edebildiklerini söyledi.

Kılıçoğlu, "Fransa'daki Sorbonne Üniversitesinden doktora tez danışmanı olan Prof. Richard Monier'in listesinde yer alan 100 şüpheli cismi iki yıl boyunca proje gecelerinde akşamdan sabaha kadar gözlemlediğini" belirtti ve gözlemlerinin ardından cisimlerden birinin bilim dünyasında pek çok ilki barındıran "kimyasal tuhaf" bir yıldız olduğunu keşfettiğini açıkladı.

Yıldız, Dünya'ya 12 Katrilyon Kilometre Uzaklıkta

Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; "Yıldızlar, genelde kütlece yüzde 73 oranında hidrojen, yüzde 25 oranında helyum, geri kalan yüzde 2'lik küçük kısımda ise diğer elementlerden oluşuyor. Ancak 'kimyasal tuhaf' olarak adlandırılan ve evrende örnekleri az sayıda bulunan bazı yıldızların yüzeylerinde bol olması beklenmeyen krom, mangan, fosfor, baryum ve civa gibi bazı ağır elementler yüksek oranda tespit edilebiliyor.

Keşfettiğimiz yıldız, daha önce tanımlanan kimyasal tuhaf yıldızlarla karşılaştırıldığında farklı bir özelliğe sahip. Genellikle bu sıcaklığa sahip kimyasal tuhaf yıldızlar çapları Güneş ile kıyaslanabilir olan cüce yıldızlarda bulunabiliyordu. Ancak kimyasal tuhaf olduğunu keşfettiğimiz yıldız, öncekilerden farklı olarak hem sıcak hem de dev olma özelliğine sahip. Bu özellikleri ile evrende benzerine çok nadir rastlanabilecek bir yıldızın doğasını rasathanemizdeki cihazlarla su yüzüne çıkartmış olduk."

90 milyon yıl yaşında olduğunu tahmin ettikleri tuhaf yıldızın, kütle olarak Güneş'in kütlesinin 5 katı, çap olarak ise Güneş'in kabaca 10 katı büyüklüğünde olduğu bilgisini veren Kılıçoğlu, "Yüzeyinin sıcaklığı Güneş'in sıcaklığı olan 5 bin 500 derecenin iki katından fazla ve 12 bin derecede, yani oldukça sıcak ve mavi renkli bir yıldız. Ayrıca, Güneş'in uzaya yaydığı ışınımdan 2 bin 100 kat daha fazla ışınım yayıyor. Dünya'ya ise bin 250 ışık yılı, yani 12 katrilyon kilometre uzaklıkta." dedi.