Uzaydaki Türkçe Mesajın Gizemi 40 Yıl Sonra Çözüldü

NASA'nın 1977 yılında uzayın derinliklerine gönderdiği Voyager insansız uzay aracı, tam 40 yıldır bilfiil çalışıyor. Ancak onu bizim için önemli kılan asıl şey, taşıdığı altın plakta yer alan "Sabah şerifleriniz hayrolsun" mesajı. O meşhur mesajın gizemi yıllar sonra nihayet çözüldü.

Voyager'ın taşıdığı altın plakta Türkçe'nin de aralarında bulunduğu birçok dilde selamlama var. Voyager misyonunun asıl hedefi Jüpiter ve Satürn'den veri toplamaktı. Ancak taşıdıkları plütonyum piller sayesinde halen aktif olan uzay araçlarının misyonu 40 yılı geride bıraktı.

825 kilo ağırlığındaki Voyager uzay araçları, NASA’nın en büyük başarı hikayelerinden biri. Zira, iki araç da günümüzde hala uzaydan güvenilir bilgiler aktarmaya devam ediyor.

Fakat yıllar sonra tekrar gündemimize gelen bu uzay aracının bizim için asıl önemi, Türkçe olarak kaydedilen "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayırlı olsun" mesajının arkasında nasıl bir hikaye olduğuydu. 40 yıllık bu gizemin üzerindeki sır perdesi nihayet kalktı. Söz konusu mesajın Prof. Peten lan Kuniholm'a ait olduğu ortaya çıktı.

Prof. Dr. Kuniholm, "1960’larda Robert Kolej’de İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeniydi. Behçet Kemal Çağlar’ın beni her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptım" dedi.

Türkçe kayıtta uzaylılara, "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayrolsun" diye sesleniliyor. Uzaylıların plağı çalabilmesi için bir pikap iğnesi ve resimli talimatlar da düşünülmüş.

Yeryüzünden giderek uzaklaşan bu araçlarla bağlantının 2030’a kadar korunacağı öngörülüyor.