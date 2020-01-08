Uzaydan Gelen Sinyallerin Kaynağı Belirlendi

2018 yılında dünyanın gündemine oturan olayların başında uzaydan gelen tekrarlı sinyaller geliyordu. Birçok bilim insanını heyecanlandıran sinyallerin algılanmasının ardından sinyallerin kaynağı araştırılmaya başlandı. Yapılan çalışmaların ardından tekrarlı uzaylı sinyallerinin kaynağı çözüldü.

Kanada’da yer alan British Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları, CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli interferometrik radyo teleskobunu kullanarak, 2018 yılında dünyaya ulaşan sinyallerin kaynağını belirlemeyi başardılar.

CNN International üzerinde yayınlanan haberde, bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonrasında uzaydan gelen sinyallerin kaynağının, Dünya'dan 500 milyon ışık yılı uzakta olan RB 180916 galaksisinden geldiği belirlendi. Fast Radio Burst (FRB) ilk defa 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti. Ancak FRB'lerin tam kaynağını belirlemek oldukça güç. CHIME tarafından FRB 180916'dan geldiği belirlenen sinyaller bugüne kadar kaynağı belirlenen ikinci FRB olarak kayıtlara geçti.

CHIME tarafından yapılan keşfin en dikkat çeken yanı ise FRB 180916'nın gezegenimize daha önce FRB kaynağı olarak belirlenen bölgeden 7 kat daha yakın olması.