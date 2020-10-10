Uzaydan Getirilen Asteroit Parçası Türkiye'de İncelenecek

Japon Uzay Ajansı tarafından 2003'teki araştırma misyonuyla uzaydan getirilen asteroit parçası Türkiye'ye verildi. Araştırmacı Mehmet Yeşiltaş'ın başvurusunu onaylayan Japonya, Itokawa asteroitinin parçalarını Türkiye'ye gönderdi.

2003'teki Hayabusa misyonu ile dünyaya getirilen Itokawa asteroitinin çeşitli parçaları Türkiye'ye teslim ediliyor. Türk bilim insanları tarafından incelenmesi amaçlanan 4 Itokawa parçası, ilk kez uzaydan gelen bir asteroit parçasının Türkiye'de inceleneceği anlamına geliyor.

Türkiye'de İlk Defa!

Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yeşiltaş'ın başvurusu kapsamında Türkiye'ye gönderilen asteroit parçaları, yaklaşık 3 yıl süren uzay araştırmalarının ardından 2010 yılında Japonya'ya indirilmişti. Japon Uzay Ajansı'nın testlerini tamamlayan Itokawa asteroitinin parçaları, artık Türk araştırmalarında kullanılacak.

"Yapılan araştırmalarda bazı parçacıklarda su ve organik madde gibi beklenmeyen moleküler yapılar tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu asteroitin uzay ortamında maruz kaldığı uzay aşınımı etkileri hakkında da detaylı bilgiler edinildi."

2010'dan bu yana toplamda 67 projenin kabul edildiğini dile getiren Doç. Dr. Yeşiltaş, Hayabusa misyonu kapsamında getirilen diğer parçacıklar için de talepte bulunduğunu söylüyor. "4 adet Itokawa parçacığını incelemek üzere JAXA’ya yaptığım başvuru 68. proje olarak kabul edildi ve parçacıklar bize gönderildi." diyor.

Ülkemizde ilk defa asteroit parçasının inceleneceğini ifade eden Yeşiltaş, proje kapsamında asteroitler ve onları direkt olarak etkileyen uzay aşınımı hakkında yeni bilgiler edinebileceğini ve ayrıca asteroit parçacıkları hakkında tecrübe kazanabilecekleri bir araştırma sürecine girdiklerini söylüyor.

"Türk Uzay Ajansı’nın kurulması ve gelecekteki olası misyonlarını şimdiden planladığı göz önüne alındığında, asteroitler ve meteoritler üzerinde yapmakta olduğumuz araştırmaların bu planlamalara ve araştırmalara katkıda bulunacağına inanıyoruz."