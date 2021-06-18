Gök Bilimci: Dünyayı Uzaylı Filmlerindeki Gibi Canlı Uzaylılar Beklemiyor

Gelecekte dünyayı uzaylı filmlerinde olduğu gibi yaşam formları bekliyor mu? Kendisini Kaliforniya'daki kar amacı gütmeyen bir araştırma kuluşu olan SETI Institute'ta gök bilimci olarak tanıtan Gök Bilimci Seth Shostak, dünyayı tıpkı bilim kurgu filmlerindeki gibi yeşil, küçük uzaylıların beklemediğini, aksine yapay zeka gibi bir yapıda olacaklarını söyledi. Shostak ayrıca canlı uzaylı görüntülerine ilişkin de açıklamada bulundu.

Uzaylı Filmlerindeki Gibi Küçük ve Yeşil Canlılar Gelmeyecek

Gök Bilimci Seth Shostak, The Guardian'a yaptığı açıklamada meslektaşlarının ve kendisinin senelerdir varlığı tartışılan akıllı varlıklar (halk arasında uzaylı olarak da bilinir) da dahil olmak üzere dünya dışı yaşam aradıklarını belirtti. Shostak, açıklamasında Pentagon'un açıklanamayan ufo görüntülerine de değindi. Gök bilimci, bu dönemin özellikle kendisi gibi insanlar için oldukça heyecan verici olduğunu söyledi çünkü dünya dışı yaşam arayışı ilk kez bu kadar geniş çapta tartışılıyor.

Bütün dünyanın pürdikkat beklediği raporun öncesinde insanların merakını gizleyemediğini belirten gök bilimci, yayımlanacak raporun çok fazla ayrıntı içereceğini beklemediğini ifade etti. Shostak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Bence uzaylıların galaksimizde yaşaması oldukça muhtemel ama hava sahamızda dolaştıklarına inanmıyorum. Şimdi değil, geçmiş tarihte de olmadı."

Shostak, her üç yıldızdan birinin Dünya boyutunda bir gezegene ev sahipliği yapmasının muhtemel olduğu bir galakside akıllı yaşamın sadece Dünya ile sınırlı olmasının pek mümkün görünmediğini, bunun da diğer akıllı varlıklarla bir gün iletişime geçme ihtimalimizi arttırdığını söyledi. Peki, uzaylıların insanlarla temasa geçmesi halinde bu canlılar nasıl görünür?

Gök bilimciye göre dünya dışı akıllı varlıklar Dünya'yı ziyaret ederse gökyüzünde yanıp sönen bir ışıktan çok daha ötesinde olaylar gerçekleşirdi. Görünümlerinin oldukça değişik olacağının altını çizen Shostak, kesin olan şey varsa onun da klasik uzaylı filmlerindeki gibi bir görünüme sahip olmayacağına işaret etti.

Shostak, "İster kıllı ister kılsız olsun, gezegenimize gelen herhangi bir uzaylının karbon bazlı yaşam formları olması çok mümkün değil. Bilişsel yeteneklerinin dayanağında muhtemelen beyin olmayacak. Biyolojik zekanın ve hatta biyolojinin kendisinin ötesine geçmiş olacaklardır. Kanlı canlı olmayacaklardır" dedi.

Gök bilimci, bunun nedeninin gezegenlerin birbirine olan uzaklığı olduğunu belirtti. En hızlı roketlerimizin bile 25 trilyon mil uzakta bir gezegene ulaşmasının 75.000 yılımızı alacağını belirten gök bilimci ne insanların ne de başka bir canlının bu türden bir yolculuğa dayanmasının olası görünmediğini ifade etti.

Uzaylıların sahip olabileceği teknoloji hakkında da açıklamada bulunan Shostak, şu ifadeleri kullandı: