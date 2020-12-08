İsrail Uzay Güvenlik Şefinden Uzaylı İddiası: ABD ile Anlaşma Yaptılar!

Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed tarafından ortaya atılan uzaylı iddiası çok sayıda insanın endişelenmesine neden oldu. Peki, gerçekten uzaylılar var mı? Prof. Eshed tarafından uzaylılar ile ilgili yapılan oldukça ilginç açıklamaların detayları haberimizde.

İsrail’den Çarpıcı Uzaylı İddiası! Uzaylılar Var mı?

Çok eski zamanlardan beri uzaylıların olup olmadığı hep merak konusu olmuştur. Bu zamana kadar uzaylıların olduğuna dair pek çok iddia ortaya atıldı fakat bunlar iddianın ötesine geçemedi. Uzaylıların olduğuna dair kesin bir kanıt henüz bulunamadı. Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed, bu konu ile ilgili ortaya çok ilginç bir iddia ortaya attı. Prof. Eshed tarafından ortaya atılan uzaylı iddiası, çok sayıda insanın endişelenmesine neden oldu.

1981’den 2010 yılına kadar uzay güvenliği programını yöneten Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Eshed, uzaylıların var olduğunu ve hatta insanların bu duruma henüz hazır olmadığı için ortaya çıkmadıklarını iddia etti. Prof. Eshed, uzaylıların Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma yaptıklarını açıkladı. Hatta Mars’ta gizli bir yer altı üssünün de olduğunu iddia etti.

Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Eshed, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Donald Trump, uzaylıların varlığını açıklamanın eşiğindeydi fakat Galaktik Federasyondaki uzaylılar ‘Bekle, önce insanlar sakinleşsin diyorlar’ dedi. Önce bizim aklı başında ve anlayışlı olmamızı istiyorlar" şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile uzaylılar arasında bir anlaşma yapıldığını belirten Prof. Eshed, "Burada deneyler yapmak için bizimle bir sözleşme imzaladılar. Onlar da araştırıyorlar ve evrenin anlamaya çalışıyorlar ve bizi yardımcı olarak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Prof. Eshed’e bu bilgileri neden şimdi paylaştığına dair bir soru soruldu. Prof. Haim Eshed, kendisine sorulan bu soruyu şu ifadeler ile yanıtladı: "Bunları beş yıl önce söyleseydim beni hastaneye kaldırırlardı. Ancak bugün şimdiden farklı bakıyorlar. Kaybedecek bir şeyim yok. Derecelerimi ve ödüllerimi aldım. Yurtdışındaki üniversitelerde saygın bir yerim var ve oralarda da eğilim değişiyor.”

87 yaşındaki prof. Eshed tarafından ortaya atılan iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uzaylılar gerçekten var mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.