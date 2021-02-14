Uzaylı Kirliliği, Uzaylıların Olduğuna Dair En Büyük Kanıt Olabilir

Evrende insanın dışında bilinçli ve gelişmiş medeniyetler varsa onların ortaya çıkmasına neden olduğu uzaylı kirliliği, NASA'ya göre onlardan daha önce bulunabilir. Bu kirlilik aynı zamanda onların var olduğunun belirtilerini yakalamamız için bize rehberlik edebilir. NASA tarafından yapılan çalışma hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

NASA'ya Göre Uzaylı Kirliliği Uzaylılardan Önce Bulunabilir

Uzayda gelişmiş medeniyetler varsa onları bulmadan önce varlığının belirtilerini bulmamız mümkün olabilir. NASA tarafından yapılan yeni bir çalışmada uzak gezegenlerdeki gelişmiş medeniyetlerin kirlilik konusunda en az bizim (insanlık) kadar kötü olabileceği ve bütün bunları çok uzaktan da görebileceğimiz ileri sürülüyor.

Herhangi bir yaşam formunun yer alabileceği düşünülen herhangi bir gezegenin atmosferinde azot dioksit varlığını tespit edilmesi, evrende bizim dışımızda da gelişmiş medeniyetlerin olduğunun bir işareti olabilir. Bir gezegenin atmosferinde azot dioksit gibi bileşenlerin bulunması, o gezegendeki medeniyetlerin de bizim Dünya'da yaptığımız gibi petrol veya kömür gibi yakıtları kullandığının bir göstergesidir.

Araştırmacılar, Astrophysical Journal'da yayımlanan yeni bir çalışmada atmosferlerinde belirli bileşenlere sahip gezegenleri inceleyerek kendi türümüze benzer yaşam formlarını içerme olasılığına sahip gezegenleri keşfetmemizin mümkün olabileceğini söylüyor. Bunu daha basit bir şekilde söylemek gerekirse kirli bir atmosfere sahip bir gezegen bulabilirsek o gezegenin kirli olmasından bir medeniyeti sorumlu tutabiliriz ve bunun sonucunda da evrende bizim dışımızda da medeniyetlerin olduğunu bulabiliriz.

Araştırmacılar söz konusu makalede insanların fosil yakıtları kullanarak atmosferin azot dioksit gazı ile doldurmasına neden olmasını örnek göstererek Dünya ile benzer atmosferik yapısı olan gezegenleri aramamız gerektiğini vurguluyor.

NO2 elbette ki doğal süreçlerle de üretilebilir fakat yakıtların kullanılması üretim sürecini en çok hızlandıran etkenler arasında yer alır. İnsanlar bu sorunla karşı karşıyaysa diğer medeniyetlerin de bu sorunla karşılaşma ihtimali tartışılmalıdır. Evrendeki diğer medeniyetlerin insanlarla aynı olduğunu söylemek mümkün değil, onların varlığının belirsiz olmasına benzer şekilde ısınmaya gereksinim duyup duymadıklarını da bilmiyoruz ancak bilim insanları, bunun dikkate almaya değer olduğunu söylüyor.

Dünya'ya benzer bir gezegende insan gibi yaşam formları varsa yakıta ihtiyaç duyabilir. Yakıta ihtiyaç duyan bir medeniyet ise çok gelişmiş bir medeniyet olmayacaktır çünkü çok gelişmiş olmaları için gezegeni yaşanamaz hale getiren kirliliğe karşı bir çözüm geliştirmeleri gerekir.