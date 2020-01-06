Uzaylılar Aramızda Dolaşıyor Olabilir

Uzaylıların olup olmadığı, insanoğlunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu konuyla ilgili olarak astronot Helen Sharman, uzaylıların bizimle birlikte yaşıyor olabileceklerini söyledi.

Dr. Helen Sharman bundan 28 yıl önce Mir Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden ilk İngiliz astronot olmuştu. Evrende her çeşit yaşam formunun bulunduğunun kesin olduğunu söyleyen Sharman, uzaylıların bizimle birlikte yaşıyor olabilme olasılığının bulunduğunu ancak böyle bir durum olsa bile bizim onları göremeyebileceğimizi söyledi.

Uzaylıları, insanlar gibi nitrojen ve karbondan oluşmadıkları için göremiyor olduğumuzu ihtimallere dahil eden Sharman'ın uzaya gidişi aslında biraz şans eseri olmuş. 1991 yılında işinden evine doğru giderken arabasının radyosunda astronot başvurularının alındığını duyan Sharman, nasılsa seçilmeyeceğini düşünerek pozisyon için başvurmuş. Başvurusu olumlu değerlendirilen Sharman, 13 bin kişiyi eleyerek Rus Uzay İstasyonu Mir’e giden ilk İngiliz astronot oldu.

İstasyondaki sekiz günlük görevinin ardından ulusal bir kahraman haline gelen Sharman’ın bu başarısına rağmen zaman zaman unutulduğu ve diğer astronotların gölgesinde kaldığını düşünüyor. Ancak bu deneyimin önemli olduğunu ve hala Dünya’nın uzay istasyonundan görünüşünü unutamadığını söyleyen Sharman, şimdilerde Londra'daki Imperial College'da öğretim görevlisi olarak çalışıyor.