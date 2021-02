Profesörden İlginç Açıklama: 2017 Yılında Uzaylılar Dünya'yı Ziyaret Etti!

Dünyanın en bilinen üniversitelerinden Harvard Üniversitesinde profesör olarak görev yapan ve Stephan Hawking ile oldukça yakın olan Avi Loeb, uzaylılar ile ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Sonu ve başlangıcı asırlardır büyük bir soru işareti olan evren ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birine değinen Loeb'a göre uzaylılar Dünya'ya iniş yaptı.

Uzaylılar Dünya'ya İniş Yaptı mı?

Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth isimli kitabını yayımlayan 58 yaşındaki Profesör Avi Loeb, kitabında uzaylıların yaklaşık olarak 5 sene önce Dünya'ya geldiğine de yer verdi. 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü astrofizikçi Stephen Hawking ile yakınlığı ile bilinen Loeb, 2017 yılının ekim ayında uzaylıların gezegenimizi ziyaret etmeye geldiğini açıkladı.

Loeb'in ifadelerine göre astronomlar çok hızlı bir biçimde hareket eden bir obje gözlemledi ve bunun başka bir yıldızdan gelmiş olduğu varsayımına sarıldı. Dünya'ya gelen ziyaretçilere Hawaii dilinde gezgin anlamına gelen Oumuamu adını verdiğini belirten Loeb, "Kullandıkları araç bir tekneye benziyordu ancak hızlanmak için ışık kullanıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Bilim dünyasında yer alan birçok insanın kendisini eleştirdiğini belirten Loeb, eleştirilere cevap niteliğindeki açıklamasında, "Biz kendimizi eşsiz ve özel görme küstahlığına sahibiz. Burada doğru yaklaşım mütevazı olmak olmalı. Başka kültürler olduğunu bilmeli ve onları bulmaya çalışmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Harvard Üniversitesinde görevli Profesör Loeb, uzay gemisinin güneşin etrafında döndükten sonra beklenmedik bir şekilde ivme kazandığını söyledi. Loeb, "Normalde meteorların yakınlarında yer alan bir yıldızın çıkarmış olduğu gaz ya da parçacıklar tarafından hızlanması normal olan bir şey fakat orada ona benzer bir durum yoktu. Ayrıca parlayıp sönüyordu. Bu da onun parlak bir metalden yapılma olduğunu gösteriyor" dedi.

Loeb'in uzaylılar hakkında yaptığı açıklamalardan sonra bilim dünyasından oldukça yoğun tepki geldi. Peki, sizin Profesör Loeb'in uzaylılarla ilgili açıklaması ile ilgili düşünceleriniz neler? Sizce evrende yalnız mıyız yoksa profesörün açıklamasında da yer verdiği gibi uzaylılar gerçekten de var mı? Konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.