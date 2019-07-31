Uzaylılar Hakkında Yeni Bir Komplo Teorisi Ortaya Atıldı

Neredeyse her yıl uzaylılar ile ilgili bir komplo teorisi duyuyoruz. Son komplo teorisi ise birçok kişinin inancına dönüşmeye başladı. Özellikle de 51. bölge olarak adlandırılan ABD askeri üssü, bu tür uzaylı haberlerinin merkezi konumunda. İşte belki de duyduğunuzda çok şaşıracağınız bu komplo teorisinin detayları.

Sovyetler döneminde; ABD ile Sovyet Rusya arasında sıkı bir rekabet bulunuyordu. Her iki devlet de rekabet konusunda öne geçebilmek için teknolojiden çok ciddi şekilde yararlandılar. Bu teknolojiler bazen çevredeki kişiler tarafından uzaylı teknolojisi olarak adlandırılabildi.

Uzaylı komplo teorileri her yıl ortaya atılıyor

Robert Lazar, 1989 yılında, 51. Bölge’de uzaylı teknolojisi çalışmalarında bulunduğunu iddia ediyor. Kendisinin fizik alanında çalışmalar yürüttüğünü ve bunu 51. bölgede devam ettirdiğini ifade ediyor. Netflix’te, Lazar’ın çalışmalarını ve hikayesini anlatan “Bob Lazar: 51. Bölge ve Uçan Daireler” isminde bir belgeselini bile bulmanız mümkün.

Lazar, uzaylı teknolojisinde çalıştığını ve bazı uzaylılarla bağlantı kurduğunu İddaa etti. Bu tarz komplo teorileri ne ilk ne de son olacak. Uzaylıların bizimle bağlantı kurabilmesi için uzmanlar, radyo dalgalarını daha güçlü bir şekilde göndermemiz gerektiğini ifade ediyor. Sizce de uzaylılar gerçekten var mı? Yoksa evrende yalnız mıyız?