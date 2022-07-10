Uzaylılar Kuantum Mesajlar Aracılığıyla İnsanlarla İletişim Kuruyor Olabilir

Uzun yıllardır evreni dinlememize rağmen herhangi bir akıllı yaşam sinyaline hala rastlayamadık. Bu kadar büyük bir evrende yıllardır sinyal tespit edemiyor oluşumuz, bilim insanlarını fazlasıyla endişelendiriyor. Evreni dinlemek için farklı yollara başvurmayı düşünen bilim insanlarına göre uzaylılar kuantum mesajlar yoluyla bizimle iletişim kuruyor olabilir!

Modern teknolojimize göre gezegenler arası iletişimde radyo sinyallerinin kullanılabileceğini düşünüyoruz. Fakat yapılan araştırmalar gösteriyor ki gezegenler arası iletişimde radyo sinyalleri kullanmak şart değil. Son yıllarda kuantum iletişim alanında yaşanan gelişmeler sayesinde bilim insanları çok uzak mesafelerden yüksek hızlı bilgi iletimi gerçekleştirebilir hale geldi.

Uzaylılar Yıllardır Bizimle İletişim Kurmaya Çalışıyor Olabilir!

Teorik fizik alanındaki iki bilim insanı, 28 Haziran'da yayınladıkları makalede fotonların kuantum doğalarını kaybetmeden yıldızlararası mesafelere gönderilebileceğini gösterdiler. Teorik fizikçi Arjun Berera'ya göre bizden çok daha gelişmiş bir uzaylı uygarlığı, iletişim yöntemi olarak kuantum mesajlaşmayı kullanıyor olabilir.

Kuantum iletişimdeki en büyük engel, kuantum parçacıklarının çevresiyle etkileşime girerken özelliklerini kaybetme ihtimali olarak biliniyor. Bu durum kuantum mesajlaşmadaki bilgilerin kaybolmasına sebep olabiliyor. Fakat Edinburgh Üniversitesi'nden iki teorik fizikçi, ışığın ve özellikle X ışınlarının uzayda bozulmadan ne kadar gidebileceğini hesapladı. Hesaplar gösteriyor ki X ışınları bırakın gezegenler arası seyahati, galaksiler arası seyahat için bile kullanılabilir.

Çalışmayı yapan fizikçiler SETI gibi dünya dışı akıllı yaşam araştırması yapan platformlara kuantum haberleşmeyi de göz önüne almalarını tavsiye etti. Uzaylılar bizimle yıllardır iletişim kurmaya çalışıyor olabilir, belki de elimizde doğru kulaklık yoktur!