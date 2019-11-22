Uzaylılar Tarlaya Yazı Yazdı Sandılar, Gerçek Sonradan Anlaşıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı olan Tuzcu köyünde bulunan 20 dönümlük boş tarlaya "case" yazıldı. Case kelimesi Türkçe'de "dava" anlamına gelmekte. Yazıyı gören kişiler "yazıyı uzaylılar yazdı" açıklamasında bulundu ve ortalık bir anda karıştı. Çok kısa süre sonra yazıyı yazan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Tarlaya Yazıyı Yazanın Uzaylıların Olmadığı Ortaya Çıktı

Birçok kişinin uzaylıların işidir dediği yazıyı yazan kişinin Sefa Laç olduğu ortaya çıktı. Sefa Laç'ın yazıyı yazmasının sebebinin babasına kendisini ispatlamak olduğu ortaya çıktı.

Babasına çok iyi bir traktör sürücüsü olduğunu ispatlamak için bu yazıyı yazdığını söyleyen Sefa Laç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yıllardır traktörle tarla sürerim. Tarlayı bir nakış gibi işlerim. Babama çok iyi bir traktör sürücüsü olduğumu ispatlamak için komşumuza ait Erzurum-Bingöl karayolunun hemen yanındaki boş bir tarlaya, kullandığım traktörün arkasına pulluk takarak yazdım. Devasa yazı yoldan geçenlerin dikkatini çekmiş. Hatta çoğu bunun uzaylıların işi olduğuna inanmış. Bu uzaylıların değil, benim işim. Yazın tarlanın etrafı yeşerince daha çok belli oluyor. Yakında ay-yıldız işlemeli 'Türkiyem' yazacağım.

Her sabah çalışmaya giden Ahmet Çol da açıklamasında bunu yapabilecek kimse aklıma gelmeyince uzaylıların yazmış olabileceğini düşündüm dedi. Yaşanan olay sosyal medyada gündem olmayı başardı.