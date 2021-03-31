Ünlü Bilim Adamı Açıkladı: Uzaylılar Yer Altında Olabilir

Evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında dışarıda bir yerlerde yaşama uygun başka gezegenler de olmalı ve bu gezegenlerin en azından birkaç tanesinde yaşam gelişmeli. İstatistikler bunu söylüyor olsa da yirminci yüzyılın en önemli sorularından birisi olan Fermi Paradoksu şu soruyu soruyor: Herkes nerede? ABD Southwest Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev alan ünlü gök bilimci Alan Stern tarafından yapılan açıklamalara göre uzaylılar yer altında yaşıyor olabilir.

Uzaylılar Yer Altında mı Yaşıyor?

Gök bilimciler bir süredir dünya dışı yaşam üzerine kapsamlı araştırmalar sürdürüyor ancak devasa bir büyüklüğe ve olasılık zincirine sahip olan evrenimizde, şimdiye dek hiçbir alternatif canlı belirtisi görmedik. Alan Stern, bu arayışta en çok umut vaat eden bölgelerin yer altındaki okyanuslar olduğunu açıkladı.

Bizim sistemimizde yer altı okyanuslarına sahip olan birkaç gök cismi bulunuyor: Jüpiter'in uydusu Europa ile Satürn'ün uyduları Titan ve Enceladus.

Ayrıca bilim insanları bu tür yer altı okyanuslarına sahip olan gök cisimlerinin ya da gezegenlerin diğer yıldız sistemlerinde de yaygın olduğunu düşünüyor. Bu da yaşanabilir koşullara sahip olan gezegenlerin ya da gök cisimlerinin sandığımızdan daha fazla olduğu anlamına gelebilir.

15 - 19 Mart tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenen 52. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı sırasında ilgili makalesine değinen Stern, "Bu okyanuslar ana yıldızlardan çok daha uzakta yer alabiliyor ve bu nedenle 'yaşanabilir' kavramını büyük ölçüde genişletiyor." ifadelerini kullandı.

Okyanusların yüzeyde yer aldığı Dünya gibi gezegenlerde yaşamın gelişebilmesi için, gezegenin yıldıza yakın bir konumda bulunması gerekiyor. Tabii ki ne çok uzak, ne de çok yakın. Öte taraftan yer altı okyanusları, ana yıldızdan uzaktaki gezegenlerde yaşamı mümkün hale getiriyor olabilir.

Bu tip gök cisimleri, okyanusları kaplayan ve kalınlıkları onlarca kilometreyi bulabilen buz ya da kaya örtüsü ile korunduğu için tehditlere karşı dayanıklı bir duruş sergiliyor ancak şayet orada bir yaşam varsa, onu tespit etmemizi de aynı oranda zorlaştırıyor.

Stern, bu konuda "Bu gezegenler çevresel istikrar açısından daha uygun bir yapıya sahip. Kendi atmosferinden, yıldızlarından, yıldız sistemlerinden veya galaksisinden gelecek tehditlere maruz kalma olasılığı, Dünya gibi gezegenlere nazaran çok daha düşüktür." ifadelerini kullandı.

Peki siz bu iddialar ve raporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce evrende bilmediğimiz başka bir canlı türü var mı yoksa yaşadığımız gezegen tamamı ile eşsiz bir konuma mı sahip? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.