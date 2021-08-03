Ünlü Fizikçiden Uzaylılar Yıldızlarla İletişim Kuruyor İddiası

Uzaylılar yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir. Imperial College London'da çalışan bir bilim insanı, yıldızların aslında bir iletişim aracı olabileceğini iddia ediyor.

Gece gökyüzüne baktığımızda, yanlışlıkla bir uzaylı konuşmasına kulak misafiri olabiliriz. Imperial College London kuantum fizikçisi Terry Rudolph'a göre yıldızlar arasında bir dizi duman sinyali var olabilir. Fizikçi, uzaylıların çok uzak mesafelerle iletişim kurmak için yıldızlardan gelen ışığı kullandığını öne sürüyor.

Uzaylılar yıldızlarla iletişim kuruyor olabilir

Uzaylılar yıldız sistemleri arasında iletişim kuruyor iddiası muhtemelen makul görünüyor. Ancak temel fikir, rastgele parıldayan gibi görünen mesajları iletmek için farklı yıldızlarda dolaşan fotonları kullanmakta yatıyor. Rudolph, fikrin fizik söz konusu olduğunda teknik olarak mümkün olduğunu, ancak uzaylı teknolojisiyle ilgili herhangi bir tartışma söz konusu olduğunda saf spekülasyon olduğunu belirtiyor.

Dolayısıyla Samanyolu galaksisini kolonileştiren mega-gelişmiş bir uygarlık varsa, Rudolph'un önerdiği hatlar boyunca iletişim, neden Dünya'nın ötesinde herhangi bir yaşam kanıtı bulamadığımızı açıklayabilir.

Rudolph, şaşırtıcı bir sonuca vararak makalesini, bir tür olarak kendi başımıza bir yıldızlararası iletişim ağı geliştiremediğimiz için çok da kötü hissetmememiz gerektiğini söyleyerek bitiriyor.

Yıldız sistemleri arasında hızla iletişim kuran uzaylılar, kavraması zor olabilecek bazı karmaşık fizik gerektirir, ancak buradaki çalışmayı okuyarak (İngilizce) Rudolf'un teorisi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

"Dolanıklık, deneyimlerimize göre, yalnızca türümüzün en zekisi onu kontrollü ve hassas deneylerde uygun şekilde yakalayıp koruduğunda kendini gösterir. Bununla birlikte fotonik dolaşıklığın inanılmaz derecede ne kadar sağlam, yaygın ve kullanışlı olduğu kavrandığında, soru tersine çevrilir: neden onu (yıldız fotonlarını) kullanmak için evrimleşmedik? Bu karışıklık neden uzaylıları bulmamıza yardımcı olmadı?"

Uzaylılar Dünya'ya gelecek mi?

Gök Bilimci Seth Shostak, The Guardian'a yaptığı açıklamada meslektaşlarının ve kendisinin senelerdir varlığı tartışılan akıllı varlıklar (halk arasında uzaylı olarak da bilinir) da dahil olmak üzere dünya dışı yaşam aradıklarını belirtti. Shostak, açıklamasında Pentagon'un açıklanamayan ufo görüntülerine de değindi. Gök bilimci, bu dönemin özellikle kendisi gibi insanlar için oldukça heyecan verici olduğunu söyledi çünkü dünya dışı yaşam arayışı ilk kez bu kadar geniş çapta tartışılıyor.

Seth Shostak, "Bence uzaylıların galaksimizde yaşaması oldukça muhtemel ama hava sahamızda dolaştıklarına inanmıyorum. Şimdi değil, geçmiş tarihte de olmadı." dedi.