Uzaylılara Ait Olduğu Sanılan Gizemli Işıkların Kaynağı NASA Deneyiymiş!

Geçtiğimiz hafta Norveç semalarında, ünlü kuzey ışıklarından daha farklı renklerde ve değişik hareketler sergileyen ışıklar görüldü. Dairesel bulutlar şeklindeki ışık kümelerinin uzaylılardan kaynaklandığı sanılıyordu. Ancak bu ilginç ışıkların, NASA’nın yaptığı bir deneyden kaynaklandığı anlaşıldı.

Norveç’te gökyüzünde aniden ortaya çıkan mavi, mor ve sarı ışıklar değişik şekiller oluşturdu. Norveçli vatandaşların birçoğu bu ışıkların uzaylıların işi olduğunu düşündü. Hatta Norveç'te faaliyet gösteren VOL isimli bir site de polise ışıklar hakkında ihbarların geldiğini yazdı.

Ancak bir süre sonra NASA, Norveç'teki Andoya Uzay Merkezi'nden içlerinde görülebilir gazlar bulunan iki roket fırlattığını açıklayınca, ışıkların nedeninin sanıldığı gibi uzaylılar olmadığı ve NASA'nın deneyi sırasında oluştukları ortaya çıktı.

The AZURE mission successfully launched back-to-back aboard two sounding rockets in Norway tonight. These colorful clouds created a light show in the sky, helping researchers track the flow of neutral and charged particles in Earth's ionosphere. Details: https://t.co/aAp7FJDPgk. pic.twitter.com/vCZ3wFzzBo