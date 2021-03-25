Uzaylıları Bulmak İçin Yeni Öneri: Dünya'yı İnceleyelim

Bilim insanları, uzaylıları bulmak için yeni bir tavsiyede bulundu. Bu tavsiye ile Dünya'nın dışında bir gezegende yaşam olup olmadığının öğrenilmesi için öncelikle Dünya'nın incelenmesinin gerektiği vurgulandı.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, başka bir yıldız sisteminden Dünya'ya bakan gezegenlerin herhangi birinde yaşamın olduğunun öğrenilmesinin mümkün olup olmadığının cevabını bulmak için tartışıyor.

Uzaylıları Bulmak İçin Dünya'ya Dış Gezegen Gibi Bakmak Gerekiyor

Indy Türk'teki habere göre araştırmacılar, geçen hafta içinde sanal olarak düzenlenen Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda başka bir gezegende herhangi bir canlının yaşayıp yaşamadığının anlaşılması için Dünya'yı Güneş'in önünden geçtiği sırada gözlemleyecek bir uzay görevi önerisinde bulundu.

Önerilen bu görev ile Dünya'da canlıların bulunduğunu uzaydan anlamanın olası olup olmadığı gözlemlenmiş olacak. Yapılacak bu gözlemin asıl amacı ise NASA'nın 2021'nin ekim ayında fırlatacağı James Webb Uzay Teleskobu'nun ve diğer güçlü teleskopların uzaylı arayışının ne kadar işe yaradığının anlaşılması sağlamak.

Gök Bilimci Laure Mayorga'nın liderliğindeki araştırma ekibi, görev tavsiyesine hakemli bilimsel dergi Planetary Science Journal'da yayımlanan bir makalede de yer verdi. Makalede "Lagrange Point 2" ismi verilen ve Dünya'nın ortalam olarak 1,5 milyon kilometre ötesindeki dinamik, kararlı noktaya küçük bir uydu gönderilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Araştırmacılara göre olası bir uydu bu noktaya ulaşarak Dünya'nın Güneş'in önünden geçişini izleyerek yaşanabilir bir gezegenin uzaydan nasıl göründüğünün ortaya çıkmasına yardımcı olacak verileri elde edebilir.

Dünya'nın, bulutlarının ve Güneş'in nasıl davrandığının tam olarak bilinmediğini belirten Mayorga, "Yeni gözlemleri normalde ötegezegenleri incelerken elde ettiğimiz ve ne anlama geldiğini çözemediğimiz verilerle birleştirip yöntemlerimizi sınayabilir miyiz? Yapmak istediğimiz şey de bu" ifadelerini kullandı.

Mayorga, Güneş Sistemi'nin insan aklının almadığı olaylar hakkında bütün doğru yanıtları alabildiği tek yer olduğunu belirtti ve Güneş Sistemi'ne bakarak tekniklerin test edilebileceğini, sınırlamaların anlaşılabileceğini ve bulgular arasında bağlantı kurulabileceğini ileri sürdü.

Araştırmacılar, Earth Transit Observer isminin verildiği uzay aracı tavsiyesini 2021'in sonbaharında NASA'nın düşük maliyetli görevler için geliştirmiş olduğu Astrofizik Öncüleri Programı'na sunmayı düşünüyor.