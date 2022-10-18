Uzmanlar, 2022'de 5.3 Milyar Telefonun Çöpe Atılacağını Düşünüyor

Uluslararası atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) forumuna göre ciddi bir elektronik atık sorunuyla karşı karşıyayız. Şirketin Cuma günü BBC'ye verdiği demeçte yalnızca bu yıl 5.3 milyar cep telefonunun çöplüklere gideceği belirtildi.

Bu, bakır veya şarj edilebilir pillerdeki kobalt gibi atık elektroniklerden çıkarılamayan birçok değerli mineralin çıkarılması gerekeceği anlamına gelir, bu da herkesin bildiği üzere çevreyi oldukça kirleten bir faaliyettir.

WEEE genel müdürü Pascal Leroy BBC'ye verdiği demeçte, "İnsanlar, görünüşte önemsiz olan tüm bu eşyaların çok fazla değere sahip olduğunu ve küresel düzeyde büyük hacimleri temsil ettiğini fark etme eğiliminde değiller." dedi. Kuruluş ayrıca Dünya çapında 16 milyar cep telefonu olduğunu tahmin ediyor ve neredeyse üçte biri artık kullanımda değil.

Elektrikli ve Elektronik Atıklar 2030 Yılına Kadar 74 Milyon Tona Ulaşacak

WEEE'den Magdalena Charytanowicz ise BBC'ye verdikleri demeçte şunları ekledi:

"Bu cihazlar, rüzgar türbinleri, elektrikli araba pilleri veya güneş panelleri gibi yeni elektronik cihazların veya diğer ekipmanların üretiminde kullanılabilecek birçok önemli kaynak sunuyor. Üstelik hepsi düşük karbonlu toplum yaratmamız adına, dijital geçiş için çok önemli."

WEEE bu telefonların, diğer kaynaklardan gelen elektrikli ve elektronik atıklarla birlikte 2030 yılına kadar yılda 74 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.