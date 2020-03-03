Uzmanlar Açıkladı: Covid-19 Yüz Milyonlarca Kişiyi Öldürebilir

Corona Virüsü hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor ve yapılan tahminler pek de iç açıcı bir izlenim sunmuyor.

İspanyol Gribine Benzeyebilir

Covid-19 mevcut durumda 89,083 vaka ve 3,058 ölüm ile yayılmaya devam ediyor. Konu hakkında merak edilenleri yanıtlayan Epidemiyolog Dr. Juliana Grant, bu konuda bazı korkutucu gerçekleri ortaya koydu.

Covid-19'un 1918 Grip Salgını'na çok benzeyeceğine dair bazı göstergeler var. Buna şöyle bir bakmak gerekirse 1918 yılında yaşanan (İspanyol Gribi olarak da bilinir) bu grip medeniyete son vermedi. Buna karşın son 200 yılın en ölümcül ikinci olayı oldu. Yani tanıdığınız insanlar ölebilir. Bununla birlikte Covid-19 ile 1918 gribi arasında çok keskin ve önemli bir fark var. 1918 gribi çocukları ve yetişkinleri sert bir şekilde etkiledi. Covid-19 ise en şiddetli olarak yaşlı yetişkinlerde görülüyor. Çocuklar ve gençler genellikle hafif enfeksiyonlara sahip.

Sözlerine devam eden Grant, salgının nelere yol açabileceği ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

Bu bir zombi kıyameti değil. Enerji, su, gıda, internet ya da hükümet (bazı küçük kesintiler olsa da) çalışmaya devam edecek. Önemli ekonomik aksamaların olacağı söylenebilir. Küresel bir durgunluk çok mümkün ve muhtemelen bazı ürünlerde de kıtlık yaşanabilir. Sağlık sistemi de sert bir darbe alacak. Hastalanması muhtemel insan sayısı, sağlık sistemlerinn üstesinden gelebileceğinden çok daha fazla. Günlük yaşantı da dolaylı bir şekilde etkilenecektir. Muhtemelen seyahatler kısıtlanacak, halka açık yerlerde bazı aksaklıklar yaşanacak ve muhtemelen okullar da eğitime ara verecek. Bu salgının en az birkaç ay daha, muhtemelen bir veya iki yıl sürmesini bekliyoruz.

Grant, sözlerinin devamında kişilerin neler yapması gerektiğini aktardı.

Küresel bir pandemiyi engellememiz mümkün değil. Ancak hastalığın yayılmasını engelleyecek ne kadar adım atarsak, şiddeti de o kadar önlemiş oluruz. Öncelikle sakin olun ama ciddiye alın. Bu muhtemelen kötü olacak ama bir kıyamet değil. Eğer hasta iseniz veya evinizdeki biri hasta ise evde kalın. Maskeleri ya da diğer tıbbi malzemeleri stoklamayın. Sağlık çalışanları hastanelerde bu tip malzemelere ihtiyaç duyacaktır. Ellerinizi sık sık yıkayın, öksürürken ağzınızı kapatın. Bunlara ek olarak maruz kalma riskinizi de düşürebilmek için bazı adımlar atmaya çalışın. Örneğin gerekli olmayan seyahatlari iptal edin, büyük toplantılardan kaçının, mümkünsen evden çalışın ve diğerleri ile doğrudan teması en aza indirin. Unutmayın, sakin olun ve hazırlanın. Bunun kötü olması muhtemeldir. Ancak sakin ve düşünceli yanıt verirsek başa çıkabiliriz.

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