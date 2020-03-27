Uzmanlar Açıkladı: İtalya Salgını Haftalarca Fark Etmedi

Nature isimli akademik dergide yayınlanan yeni bir araştırma, İtalya hakkındaki önemli detayları gözler önüne serdi.

'Haftalarca Fark Edilmedi'

Covid-19 hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Nitekim bu süreçte en dikkat çeken ülkelerden birisi ise yüksek ölüm oranları ile İtalya oldu. İtalya şu an 80,589 vaka ile üçüncü 8,215 ölüm ile birinci sırada yer alıyor. Peki ülkedeki vakalar nasıl oldu da birdenbire fırladı?

Söz konusu araştırma kapsamında İtalya'da bulunan yaklaşık altı bin hasta incelendi.

Araştırmaya göre Lombardiya'da ilk vaka tespit edildiğinde, hastalık çoktan pek çok bölgeye yayılmıştı. İtalya'da ilk vaka 20 Şubat 2020 tarihinde tespit edildi ancak yapılan araştırmalar ve modellemeler ilk vakanın bir ay önce ortaya çıktığını işaret ediyor.

"Bu nedenle virüs bu kadar yayıldı ve fark edildiğinde artık çok geçti."

Yani İtalya'nın ani vaka artışı aslında haftalar öncesinde ortaya çıkan ilk vakalardan ve bunların fark edilmeyişinden kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.