Uzmanlar Açıkladı: Yeni Televizyon Almaya Gerek Yok!

CES 2020 sırasında pek çok yeni akıllı televizyon ile karşılaştık. Peki bu teknolojilere ihtiyacımız var mı? Uzmanlar yanıtladı.

'Almaya Gerek Yok'

Geçtiğimiz günlerde sonlanan Tüketici Elektroniği Fuarı sırasında MicroLED ekran teknolojisinden, ekrana gömülü hoparlör teknolojisine kadar pek çok garip teknoloji ile karşılaştık. Bu durum hakkında açıklama yapan teknoloji uzmanları, bu teknolojilerin günlük hayatta pek de işe yarar bir şey olmadığını söyledi.

Öneri basit görünüyor, "almaya gerek yok."

Bir televizyonun yapması gereken temel işlemler size hareketli görseller sunmaktır. Bu görsellere anlık bir ses eşlik etmeli ve mümkünse estetik açıdan da dekora uyum sağlamalı. Televizyonun icadından bu yana durum budur. Öte taraftan geçtiğimiz günlerde sonlanan fuarda garip, heyecan verici ama bir o kadar da anlamsız teknolojiler ile karşılaştık.

Şu an 4K çözünürlüğe sahip bir televizyonunuz varsa, muhtemelen ihtiyacınız olan her şeye fazlası ile sahipsiniz.

Peki Ya Güncellik?

Şu an 8K çözünürlük, ekrana gömülü hoparlörler ve MicroLED gibi teknolojilere sahip pek çok yeni nesil akıllı televizyon bulunuyor. Ortalama bir kişi için ne işe yarayacağı bilinmeyen bu özelliklere sahip televizyonlar CES 2020 süresince sergilendi. 8K çözünürlüğe sahip bir ekranınız olabilir. Kötü haber şu ki bu sıralar istediğiniz kadar 8K içerik izlemeniz pek de mümkün değil. En azından önümüzdeki birkaç sene daha pek de yaygın bir hale gelecek gibi durmuyor.

Televizyon hoparlörlerine gelince ev sistemleri bunu karşılıyor ki MicroLED teknolojisi ise şu an birinci sınıf kullanım için halen hazır değil.

Değerini Karşılıyor mu?

Eğer yeni bir televizyon için para harcamak konusunda ısrarcı iseniz bunu yapmanın bazı ilginç yolları var. Örneğin LG tarafından tanıtılan ve çok yakında 60,000 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak akıllı televizyona göz atabilir ya da rakiplerinine göz gezdirebilirsiniz.

Bu sene tanıtılan akıllı televizyonların hepsi müthiş gelişmeler içeriyor ve güzeller. Ancak şu aşamada değerini karşılamıyor gibi gözüküyor.