Uzmanlar, Robotların Seks Bağımlılığını Artırabileceğini Düşünüyor

Uzmanlar, son dönemde gündemden düşmeyen seks robotları ile ilgili çok önemli bir uyarı yaptı. İngiltere’nin önde gelen psikologlarından Thaddeus Birchard, robotların seks bağımlılığını tetikleyebileceğini belirtti.

Dünya yavaş yavaş o izlerken “bu kadar da olmaz” dediğimiz bilim kurgu filmlerine dönerken, bu evrimin en dikkat çeken parçasını şüphesiz yapay zekaya sahip robotlar oluşturuyor. Bilhassa seks robotları, bugün tam anlamıyla hayatımızın merkezine oturdular.

Uzmanlar, 2050 yılına kadar robotlarla cinsel ilişkinin, insanlar arasındaki cinsel ilişkiden çok daha fazla olacağını söylerken, gelecekte "dijiseksüellik" isimli yeni bir cinsel yönelimin ortaya çıkacağını belirtiyor.

Akıllı seks robotu Samantha’nın geliştiricisi İspanyol mühendis Sergi Santos, 16 yıllık evliliği sırasında eşiyle birlikte yaşadığı cinsel sorunları Samantha ile çözdüğünü ve robotun ilişkilerini kurtardığını söylüyor. Ancak uzmanlar, robotların seks bağımlılığını artırabileceği noktasında çok ciddi uyarılarda bulunuyor.

Psikolog Thaddeus Birchard, Daily Star Online 'a verdiği demeçte, insana çok benzeyen Samantha gibi yapay zeka destekli robotların, seks bağımlılığının kendisini gösterebileceği araçlardan biri olabileceğini belirtti.

Cinsel bağımlılığı "durması zor olan cinsel davranışlar ve düşünceler" olarak tanımlayan Birchard, seks robotlarıyla ilişkinin cinsel aktivite veya bağımlılığı ifade etmenin başka bir yolu olabileceğini söyledi.

Seks bağımlılığının hem bireysel olarak hem de partnerler için utanç verici ve zor bir deneyim olduğu bile getiren Birchard, şu ifadeleri kullandı:

“Seks bağımlılığı taşıması zor duygu durumlarını anestezi etmenin bir yoludur. Bunlar arasında yalnızlık, utanç, can sıkıntısı ve stres olmakla birlikte duygu durumları bununla sınırlı değildir. İçme sorunu olanlarda alkolün sahip olduğu işlevle aynı işleve sahiptir. Bu, benlikten bir kaçıştır. Bu, onun arkasındaki psikolojidir. Kişi seksi genellikle bilinçsiz bir şekilde kendisiyle ilgili acı veren duygu ve inanışları yönetmek için bir ilaç gibi kullanılır”

Bazı uzmanlar, bir süredir tartışmaların merkezinde olan Samantha ve benzeri seks robotlarını ‘pornografi ve fuhuşun bir uzantısı” olarak nitelendiriyor. Siber güvenlik uzmanı Nick Patterson ise bambaşka bir noktaya işaret ederek, seks robotlarının bilgisayar korsanları tarafından hacklenerek, insanları öldürmek için kullanılabileceğini düşünüyor.

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