Uzmanlar Uyardı: Apple iPhone 11 Kullanıcıları Ateşle Oynuyor!

RF Exposure Lab yayınladığı yeni rapor ile birikte Apple tarafından geçtiğimiz aylarda satışa sunulan iPhone 11 serisinin insan sağlığı üzerindeki ciddi tehditlerini ortaya koydu.

İddia: Sınırın İki Kat Üstünde!

RF Exposure Lab geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği özgül emilim oranı testlerine ait sonuçları paylaştı. Bu raporlara göre iPhone 11 modelleri tahmin edilen ya da açıklanan özgül emilim oranının çok daha üstünde değerlere sahip. Nitekim bu değerler izin verilen seviyenin iki kat üstünde yer alıyor.

Amerika'da yasal olarak belirlenmiş olan üst sınır 1.6 W/kg iken Avrupa'da yasal olarak belirlenmiş olan üst sınır 2.0 W/kg plarak biliniyor. Buna karşın araştırmanın sonuçlarına göre iPhone 11 Pro için bu değer 3.8 W/kg seviyesinde yer almakta. Üstelik akıllı telefon, cep gibi vücuda yakın noktalarda yer alırsa bu değerin artabileceği de vurgulanmakta.

Apple iPhone 11 kullanıcıları radyasyona maruz kalmak konusunda endişelenmeli. Testlere göre iPhone 11 Pro, FCC tarafından belirlenmiş yasal üst limitin iki katından fazla değerlere sahip.

RF Exposure Lab tarafından yapılan bu testlerin metodolojisi açıklanmamış olduğu için sonuçlara biraz daha mesafeli yaklaşmakta fayda var. Hem FCC hem de Apple bu konularda ayrıntılara yüksek düzeyde dikkat ediyor ve böylesine bir hatanın yapılması pek mümkün değil gibi gözüküyor.

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