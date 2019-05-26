Uzmanlar Uyarıyor: Fazla Uyumak Unutkanlığa Sebep Olabilir

Bildiğiniz üzere az uykunun insan sağlığında önemli bir olumsuz yanı var. Ancak yapılan yeni araştırmalara göre fazla uyumanın da hafıza üzerinde önemli problemler açtığı öğrenildi. İşte uzmanlardan uyku için en iyi saat seçimi:

Britanya’nın önde gelen üniversitelerinden University College London'ın yaptığı araştırmada sekiz saatten fazla uyumanın hafızada sorunlara yol açtığı ortaya çıktı. Az uyku kadar fazla uyumanın da psikolojik ve ruhsal sıkıntılar yaşatabileceğini söyleyen araştırmacılar, dokuz saatlik uykuyla beş saatlik uykunun eşit sorunlar oluşturduğunu söyledi.

400 bin kişinin uyku saatlerini inceleyen ve çeşitli deneylerle sonuçları pekiştiren araştırma kurulu başkanı Dr. Victoria Garfield açıklamasında sekiz saatten fazla uyumanın bir hayli zararlı olduğunu hatta unutkanlık sebebi olduğunu ifade etti. Araştırma sırasında sekiz saatin üzerinde uyuyan kişilerde uyku öncesindeki bazı durumları hatırlamadığı ortaya çıktı.

Sağlıklı Bir Kişi Kaç Saat Uyumalı?

“Beş ve dokuz saat uyuyanlarda hata oranı yüzde 5’ti, 10 saat uyuyanlarda oran yüzde 11’e yükseliyor” şeklinde konuşan Garfield, fazla uyuyan kişilerde algı açıklığında sorunlar yaşanabileceğini ve bunun sonucunda odaklanma sıkıntıları olabileceğini aktardı. Garfield'a göre yetişkin bir bireyin uyku saati 6 ila 8 saat arasında olmalı.