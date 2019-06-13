Uzmanlar Uyarıyor: "Güneş, Elektronik Cihazlarımızı Yok Edebilir!"

Gezegenimizin de içerisinde bulunduğu Güneş Sistemi’nin tek yıldızı olan Güneş, her ne kadar Dünya için çok faydalı bir yıldız olarak görülse de aslında büyük bir yıkıma sebep olabilir. Çünkü uzmanlar, Güneş'te yaşanacak anlık enerji patlamalarının, gezegenimizdeki elektronik cihazları yok edebileceğini belirtiyor.

CU Boulder'da görevli bilim insanlarının açıklamasına göre, süper patlama olarak adlandırılan şiddetli patlamalar Güneş’te de yaşanabilir. Eğer bu patlama gerçekleşirse, dünya genelindeki elektronik aygıtların zarar görebileceği ifade ediliyor.

Söz konusu patlamanın yaşanması durumunda gezegenimizin yörüngesindeki uyduların da etkilenebileceğine dikkat çeken uzmanlar, bunun küresel çaplı büyük bir soruna dönüşebileceğini söylüyor.

Aslında bu tür patlamaların Güneş gibi olgun yıldızlarda gerçekleşemeyeceği, genellikle daha genç ve daha aktif yıldızlarda gerçekleşeceği sanılıyordu. Ancak yapılan son çalışmalar, bu patlamaların Güneş’te de görülebileceğini ortaya çıkardı.

Gezegenimizin güvenliği açısından oldukça önemli olan bu keşfi yapan bilim insanlarının, gerekli tedbirleri almaları adına yetkililerle de iletişime geçtiği bildirildi.