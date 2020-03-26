Uzmanlar Yeni Bir Koronavirüs Dalgası Bekliyor

Koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınamamış olsa da şimdiden ilerde gerçekleşmesi beklenen olası koronavirüs dalgaları endişe yaratıyor. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başında yer alan Dr. Anthony Stephen Fauci’nin açıklamalarına göre yeni koronavirüs dalgalarına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Fauci, yeni koronavirüs dalgalarına karşı aşı geliştirilmesinin çok önemli olduğunu bu sayede aşının ilerde meydana gelecek olan koronavirüs dalgalarında kullanılabileceğini vurguladı. Ayrıca koronavirüsün mevsimsel olarak geri dönebileceğini söyleyen Fauci, randomize kontrollü deney yöntemi ile virüse karşı geliştirilen ilaç yelpazesinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını tekrarlanır mı?

Güney Yarımküre’nin kış mevsimine hazırlandığını belirten Fauci, koronavirüste ikinci bir dalganın kaçınılmaz olduğunu ve bunun bütün dünyayı etkileyebileceğini vurguladı. Beyaz Saray Koronavirus ile Mücadele Görev Gücü Koordinatörü olarak çalışan Dr. Deborah Birx de Dr. Fauci gibi şu an koronavirüsün birinci dalgası ile mücadele edildiğini ifade etti.

Koronavirüs salgının içerisinde olduğumuz birinci dalgasında enfekte olan kişi sayısı 500 bine yakın olurken virüs şimdiye kadar dünya çapında 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Dün yapılan bazı açıklamalarda ise yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını konusunda önemli detaylara değinilmiş ve virüsün sıcaklıklarla birlikte yok olup olmayacağı açıklanmıştı.