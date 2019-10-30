Uzmanlardan Bluetooth'u Açık Bırakanlar için Uyarı!

Uzmanlar Bluetooth teknolojisinin kullanılmadığı zamanlarda kapalı kalması gerektiği hakkında önemli uyarılar yaptı.

Bluetooth Kullanılmadığı Sırada Açık Kalmamalı

Mobil aksesuarların yaygınlaşması ile birlikte Bluetooth teknolojisi, hiç olmadığı kadar çok kullanılmaya başlandı. Kablosuz kulaklığınızı akıllı telefonunuza bağlarken ya da akıllı saatinizi telefonunuz ile eşleştirirken kullandığınız Bluetooth, bu noktada oldukça kullanışlı bir özellik.

Bluetooth'un sunduğu avantajlar bir yana, eğer aktif olarak kullanmıyorsanız ya da hiç kullanmıyorsanız her zaman açık tutmak hoş olmayan bazı sonuçları beraberinde getirebilir. Bluetooth açık olduğu zaman cihazınızı teknoloji ile birlikte gelen sayısız güvenlik sorunu ile karşı karşıya bırakarak olası sorunlara yol açıyorsunuz.

Bir hoparlöre müzik akışı için kullandığınızda oldukça kullanışlı olan bu teknolojiyi, işiniz bittiğinde kapatın. Hiç kullanmıyorsanız açık bırakmayın.

BlueBorne Tehlike Saçıyor

Güvenlik şirketi Armis tarafından 2017 yılında keşfedilen ve BlueBorne olarak bilinen güvenlik açığı, aradan geçen uzun süreye rağmen pek çok cihazı tehdit altında tutuyor. Kişisel verilerinizin gizliliğini büyük derecede risk altında bulunduran bu durumdan sakınmak için yapabileceğiniz iki şey var.

Bunlardan ilki, Bluetooth teknolojisini ihtiyacınız olmadığı her an kapalı tutmak. Diğeri ise güvenlik yazılımlarını en güncel seviyede tutmak. İkinci seçenek biraz daha üreticiye bağlı olduğu için asıl tedbir kısmı tüketiciye düşüyor.