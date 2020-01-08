Uzmanlardan Dikkat Çeken Sosyal Medya Uyarısı

Uzmanlar sosyal medya kullanıcılarına uyarıda bulundu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) sosyal medya saldırganlığı konusunda açıklamalar yaptı.

Sosyal Medya Saldırganı Olmayın!

Uzmanlar sosyal medya saldırganlığı hakkında yazılı bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Dijital dünyada istediği kişiye kolaylıkla ulaşabilen kişiler, hiç tanımadığı ya da yüz yüze gelemeyeceği kişiler için olumsuz yorumlarda bulunabilmektedir. Günlük yaşamda sıkça rastlanan şiddet ve saldırganlık olgusu, günümüzde sosyal medya üzerinden sürdürülüyor. Sosyal medya saldırganlığı bir kişiye veya kuruma yönelik belirli amaçlar güdülerek yapılan sistematik veya bireysel hakaret, saldırı, tehdit, nefret suçu gibi zarar verici davranışları içeriyor.

Açıklamanın devamında şunlar söylendi: