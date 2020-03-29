Uzmanlardan Koronavirüs ile Mücadele için Tavsiyeler

Perioperatif Bakım Merkezi’ndeki (CPOC) uzmanlar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele için tavsiyelerde bulundu. Sağlıklı beslenmenin yeni tip koronavirüs hastalığını ağır geçirme riskini azalttığını vurgulayan uzmanlar, egzersiz yapılmasını, alkolden kaçınılmasını ve sigaranın bırakılmasını tavsiye etti.

Özellikle risk grubundakilerin egzersize başlamaları çağrısında bulunan McNally, "böylece virüse yakalanırlarsa, yoğun bakıma ihtiyaç duyma ihtimalleri azalır" ifadelerini kullandı.

McNally, yeni tip koronavirüs salgınının başladığı Çin'deki uzmanların "tıbbi sorunları olan ve fiziksel performansı düşük insanların, yeni tip koronavirüs’e yakalandıklarında daha kötü bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinin beş kat, sigara içenlerinse üç kat arttığını tespit ettiğini" belirtti.

“Özellikle Risk Grubundakiler Egzersize Başlamalı”

McNally, “Özellikle risk grubundakilerin egzersize başlaması gerekiyor. Böylece virüse yakalanırlarsa, yoğun bakıma ihtiyaç duyma ihtimalleri azalır” şeklinde konuştu.

Sigara içmenin sağlıklı insanları tehdide daha açık hale getirdiğini belirten İngiltere hükümetinin Baş Tıp Danışmanı Prof. Chris Whitty, sigarayı bırakmak için salgın döneminin çok iyi bir an olduğunu ifade etmişti.

Perioperatif Bakım Merkezi’ndeki (CPOC) Uzmanların Tavsiyeleri

Perioperatif Bakım Merkezi’ndeki (CPOC) uzmanlar, sigarayı bırakmanızı, alkolden kaçınmanızı ve geceleri iyi uyumanızı tavsiye etti. Uzmanlar, salgın döneminde psikolojinizi sağlam tutmanızın son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan uzmanlar, daha küçük porsiyonlar tüketmenizi ve pişireceğiniz yemekleri önceden planlamanız gerektiğini belirtti. Yeni tip koronavirüs nedeniyle kendinizi kötü hissediyorsanız egzersiz yapabileceğinizi söyleyen uzmanlar, tempolu yürüme, bisiklete binme veya koşu, güç ve denge egzersizlerini tavsiye etti.