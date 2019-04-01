Uzmanlardan Uyarı: Dizi Keyfiniz Kabusa Dönmesin!

Dijitalleşen dünyada tüm kullanıcılar için gerçek bir tehdit haline gelen bilgisayar korsanları, zararlı yazılımları yaymak için çok kurnaz bir yöntem kullanmaya başladı. Siber suçlular şimdi de, en çok indirilen yabancı dizileri zararlı yazılımlarla değiştiriyor.

Özellikle Netflix gibi dijital yayın platformları, kullanıcıların çok daha fazla diziye erişmesini sağlıyor. Buna rağmen Torrent gibi platformlar hala pek çok kullanıcının gözdesi konumunda.

Kaspersky Lab araştırmacıları, siber saldırganların zararlı yazılımları yaymak için popüler dizileri kullandığını keşfetti.

Torrent gibi platformlardan indirilen dizilerin zararlı yazılımlarla değiştirilmesinin çok kolay olduğunu belirten araştırmacılar, 2018 ve 2017’yi kapsayan çalışmalarında bu tür dosyaları mercek altına aldı.

Rapora göre, bilgisayar korsanları zararlı yazılımları yaymak için en fazla Game of Thrones dizisini kullanıyor.

2018’de zararlı yazılım içeren içeriklerin yüzde 17’si (20.934 saldırı) Game of Thrones’un adını taşıyor. Efsane diziyi 18.794 saldırı ile The Walking Dead ve 12.163 saldırı ile Arrow takip etti.

Kaspersky Lab araştırmacıları, incelenen tüm olaylarda saldırganların her sezonun ilk ve son bölümünü kullanmayı tercih ettiğini belirtti.

Peki, dizi gibi görünen zararlı yazılımlardan korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? İşte araştırmacılardan kulaklara küpe olması gereken güvenlik tavsiyeleri.