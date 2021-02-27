Uzun COVID-19 Nedir, Belirtileri Neler, Nasıl Anlaşılır?

Uzun COVID-19 nedir, belirtileri neler? Uzun süreli koronavirüs nasıl anlaşılır? İlk ortaya çıktığı günden bugüne süregelen yeni tip koronavirüs hala hayatımızın merkezinde yer alıyor fakat ilk günden farklı olarak çok daha farklı bir tehdide dönüştü. Aşağıda yer alan verileri göz önünde bulundurarak bugün insanlar için büyük risk oluşturan tehlikelerden kronik COVID-19 hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Uzun COVID-19 Nedir?

Uzun süreli koronavirüs veya kronik COVID-19 olarak da bilinen uzun COVID-19, koronavirüsün yol açtığı sorunların kendisini devamlı olarak göstermesi olarak biliniyor. Bu sorunu yaşayan kişilerin en çok şikayet ettiği sorun genellikle yorgunluk ve halsizlik oluyor.

Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu'nun köşe yazısına göre COVID-19'a yakalananların neredeyse 10'da birinde hastalığı yeni sağlık sorunları takip ediyor. Bunlar, COVID-19'un yol açtığı kalıcı bozukluklar olarak biliniyor. Bu bozuklukların başında kronik yorgunluk sorunu geliyor fakat koronavirüsün neden olduğu kalıcı bozukluklar sadece bununla sınırlı değil.

Yeni yayımlanan bir araştırma, kronik COVID-19 vakalarının neler yaşadığını gözler önüne seriyor. Bu araştırma, 17 ila 87 yaş aralığındaki 47 bin 910 COVID-19 hastasının geriye dönük incelemesine dayanıyor.

Uzun COVID-19 Belirtileri

Yaşları 17 ila 87 arasında değişen 47 bin 910 COVID-19 hastasının geriye dönük incelemesinden elde edilen verilerle hazırlanan bir infografiğe göre koronavirüs uzayınca hastalarda şu belirtiler görülüyor:

Yorgunluk (%58)

Terleme (%17)

Kilo kaybı (%12)

Ağrı (%11)

Üşüme (%7)

Hipertansiyon (%1)

Saç dökülmesi (%25)

Kırmızı gözler (%6)

İşitme kaybı ve kulak çınlaması (%15)

Tat kaybı (%23)

Öksürük (%19)

Sık nefes alıp verme (%21)

Göğüs ağrısı (%16)

Akciğer kapasitesinde azalma (%10)

Şeker hastalığı (%4)

Sindirim sistemi rahatsızlıkları (%12)

Cilt bozukluğu (%12)

Eklem ağrısı (%19)

Böbrek yetmezliği (%1)

Çarpıntı (%11)

Akciğer büzüşmesi (%5)

Nefes darlığı (%24)

Boğaz ağrısı (%3)

Bulantı (%16)

Baş ağrısı (44)

Dikkat bozukluğu (%27)

Koku kaybı (%21)

Hafıza kaybı (%16)

Anksiyete (%13)

Depresyon (%12)

Ateş (%11)

Uyku bozukluğu (%11)

Uyku apnesi (%8)

Akıl sağlığı (%7)

Psikiyatrik hastalıklar (%6)

Baş dönmesi (%3)

Felç (%3)

Uzun COVID-19 Nasıl Anlaşılır?

Koronavirüs geçirenler bir süre sonra gittikçe artış gösteren yorgunluk, kronik baş ağrısı, sisli beyin işaretleri, nefes darlığı veya oksijen açlığı gibi sorunlar yaşıyor. Bu tür sorunlarla mücadele eden kişilerde yapılan laboratuvar incelemelerinde özellikle akciğer grafileri ve kronik bir iltihabın varlığını gösteren laboratuvar incelemeleri (D-dimer, NT-proBNP, CRP, ferritin, prokalsitonin vb. testler) teşhisi kesinleştirmek için kullanılıyor.

COVID-19 geçiren, hastalığı ağır atlatıp uzun bir süre sonra iyileşenler kişilerde uzun süren koronavirüsü gösteren birçok belirti bulunuyor. O belirtiler içerisinden en çok kendini gösterenler ise şunlardan oluşuyor: