Bu Kişiler Koronavirüsü Yense Bile Kurtulamıyor

Uzun süreli COVID-19 nedir? Doktorlar, ilk Koronavirüs enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan tıbbi bir durumu hala açıklayamadı. Bazı COVID-19 mağdurları, "uzun süreli COVID-19" adı verilen durumla karşı karşıya ve virüsü yenseler bile haftalarca semptomlarını geçirmeye devam ediyor.

Bilim adamları başta yaşlılık olmak üzere pek çok durumun Koronavirüs etkisinin devam etmesine sebep olduğunu söyledi. Bilim dünyasında "long COVID" olarak değerlendirilen bu duruma ilişkin yapılan çalışma, 20 kişiden birinin en az sekiz hafta boyunca semptom gösterdiğini tahmin ediyor.

Uzun süreli COVID-19 nedir?

İngiltere'deki uzmanlar, uzun süreli COVID-19'un gözlemlenebileceği kişilerdeki çeşitli semptomları açıkladılar. Paylaşılan sonuçlar, uzun süreli COVID'in herkesi etkileyebileceğini gösteriyor, ancak bazı durumlar riski artırıyor. Yaşlılık, kadın olmak, aşırı kilo ve astımın Koronavirüs etkilerindeki sürenin artmasına sebep olduğu gözlemlendi.

Kings College London'dan Dr. Claire Steves, "ilk haftada beşten fazla farklı semptoma sahip olmak temel risk faktörlerinden biriydi" dedi. Steves'e göre, Koronavirüs bildiğimiz bir öksürükten daha fazlası ve buna neden olan virüs, vücuttaki solunum organlarını etkileyebiliyor. Öksürük, yorgunluk, baş ağrısı ve koku alma duyusunu kaybeden biri -ki bunların tümü potansiyel semptomlar- tek başına öksürüğü olan birine göre daha yüksek risk altında.

Risk ayrıca özellikle 50 yaşın üzerindeki kadın hastalarda daha ciddi hale geliyor. Dr. Steves şunları söyledi: "Erken verilerin sonuçlarına göre, erkeklerin çok ciddi hastalık riski ve ne yazık ki Koronavirüsten ölme riski altında olduğunu gördük. Kadınların ise uzun süreli Koronavirüs riski altında olduğu görülüyor. Astım ve akciğer hastalığı dışında daha önceki hiçbir tıbbi durum uzun süreli COVID-19 ile bağlantılı değildi."

İngiltere'deki araştırmacılar ayrıca uzun süreli COVID-19 riski altında olanları belirleyebilmek adına bir bilgisayar algoritması oluşturdu. Bu duruma yakalananların yüzde 69'unu doğru bir şekilde tanımlayan algoritma aynı zamanda kısa sürede iyileşebilecek kişileri de tahmin edebiliyor.

Dr. Steves, "Bunun gerçekten önemli olacağını düşünüyoruz, çünkü bu insanları belirleyebiliriz, onlara önleyici stratejiler verebiliriz ama aynı zamanda en önemlisi, onları takip edebilir ve ihtiyaç duydukları rehabilitasyonu aldıklarından emin olabiliriz." dedi.