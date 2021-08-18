Uzun Süren Covid-19 Bulguları Başka Bir Virüsün İşaretçisi Olabilir

Son dönemlerde yapılan çeşitli araştırmalar, uzun süren Covid-19 bulgularının vücutta aktive edilen başka bir virüsle ilgili olabileceğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda SARS-CoV-2, vücudunuzda uyumakta olan çeşitli virüsleri aktif ederek uzun süreli semptomlara neden oluyor olabilir.

Kalıcı Covid-19 Bulgularının Nedeni Başka Virüsler Olabilir

Covid-19 hastalığının yaygınlaşmaya başladığı dönemden bu yana, enfekte olan hastaların bazıları yorgunluk ve kafa karışıklığı gibi çeşitli kalıcı semptomlar bildirdi. Aslında bu semptomlar, başka virüslerin sıklıkla neden olabileceği semptomlardı ve araştırmalar, bunun bir tesadüften ibaret olmadığını gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 185 hasta üzerinde yapılan araştırmada, uzun süreli semptomlara sahip olan hastaların çoğunda Epstein-Barr (EBV) virüsünün reaktivasyonu pozitif olarak tanımlandı.

Pek çok insan, hayatının herhangi bir döneminde viral enfeksiyona yakalanabilir. Böyle bir durumda (akut enfeksiyon evresinin ardından) virüsün aktif olmayan bir versiyonu vücudumuzda uykuya dalar. Belki aylar, belki de yıllar sonra, fizyolojik ya da psikolojik stres dönemlerinde tekrar aktif hale gelebilirler.

Epstein-Barr (EBV), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaygın viral enfeksiyonlardan birisidir. Genellikle grip benzeri semptomlara neden olur. Yaşadığımız sürecin fizyolojik ve psikolojik etkileri göz önüne alındığında, daha öncesinde enfekte olmuş kişilerde reaktive olmaması için herhangi bir sebep bulunmuyor.

Peki siz yapılan bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Covid-19'un uzun dönemli etkileri başka virüslerden mi kaynaklanıyor? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.