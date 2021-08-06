DSÖ'den Uzun Süren Koronavirüs Hakkında Endişelendiren Açıklama!

Uzun süren koronavirüs, salgının en gizemli yönlerinden bir tanesi olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzun süre boyunca geçmeyen COVID-19 vakaları ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Dünya genelinde şu ana kadar toplamda yaklaşık olarak 200 milyon insanın yeni tip koronavirüse yakalandığı biliniyor. Virüsü atlatan çoğu kişide bazı COVID-19 belirtileri görülmeye devam ediyor. DSÖ, uzun süren COVID-19 vakaları ile ilgili endişe duyduklarını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsü atlatmalarına rağmen virüsün bazı belirtileri görülmeye devam eden insanların tıbbi yardım alması gerektiğini söyledi. BM sağlık ajansının COVID-19 teknik sorumlusu Maria Van Kerkhove bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "COVID-19 sonrası sendrom veya uzun süreli COVID-19, DSÖ'nün derinden endişe duyduğu bir şeydir" şeklinde konuştu.

Uzun Süren Koronavirüs Belirtileri Neler?

Nefes darlığı

Aşırı yorgunluk

Bilinç bulanıklığı

Kalp rahatsızlıkları

Nörolojik rahatsızlıklar

Van Kerkhove, "Uzun süreli COVID-19 vakalarında etkilerin ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz ve koronavirüs sonrası sendromun ne olduğunu daha iyi anlamak ve tanımlamak için bir vaka tanımı üzerinde bile çalışıyoruz" sözlerini kullandı.

DSÖ, bu yıl uzun süreli COVID-19 belirtilerini daha iyi gözlemlemek için yalnızca bilim insanları ve doktorlardan değil aynı zamanda bizzat hastalardan öğrenmek için bir dizi seminer düzenledi. Aktarılan bilgilere göre belirtiler arasında nefes darlığı, aşırı yorgunluk, bilinç bulanıklığı, kalp ve nörolojik rahatsızlıklar yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün acil durum programında görevli olan Janet Diaz, uzun süreli COVID-19 vakalarında bildirilen 200'den fazla semptomun yer aldığını söyledi. Bazı hastalarda koronavirüsü atlattıktan sonra neden bazı belirtiler görüldüğü hakkında çok az şey biliniyor.

Janet Diaz, bazı hastaların iyileşmesine rağmen belirtilerin devam ettiğini ifade etti. Diaz, uzun süreli COVID-19'un bazı kişilerde üç ay sürerken bazılarında ise altı aya kadar sürdüğünü açıkladı. Janet Diaz, dokuz ay veya daha fazla süren vakaların olabileceğinden endişe duyduklarını ifade etti. BM sağlık ajansında görevli olan Van Kerkhove, uzun süreli COVID-19 vakalarının tıbbi yardım almasını tavsiye ettiklerini söyledi.