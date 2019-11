Vahşi Batı Temalı West of Dead Oyunu Duyuruldu

Dünün Inside Xbox yayını birbirinden güzel duyurular ile başladı. Raw Fury ve Upstream Arcade, yeni oyunları West of Dead'i duyurdular.

PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam, GOG ve Microsoft Store) ve Switch için geliştirilme aşamasında olan West of Dead için şimdilik bir çıkış tarihi belirtilmiş değil. 2020 yılı içerisinde bizler ile olacak ama eğer bir Xbox One sahibiyseniz, açık betasını şu anda Xbox Store üzerinden indirerek 24 Kasım 2019 tarihine kadar oynayabilirsiniz.

Vahşi Batı temalı bir oyun olan West of Dead, 1888 yılının eyaletindeki Purgatory kasabasında geçecek. Hatıralara, kültürlere ve inanışlara göre şekillenen bir dünyada, ölen birisi hatıralarıyla dirildiği zaman mistik sonuçları olan olaylar zincirini de tetiklemiş oluyor. Biz ise William Mason isimli bir ölü adamı canlandıracağız.

Çift analog çubuk ile yoğun tempolu bir oynanış sunan West of Dead, karanlık bir atmosfer sunacak ve av bölgelerinde düşmanlarınızla oldukça sert çatışmalara girerek hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Oyun için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!