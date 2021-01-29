Vaka sayıları neden yükseliyor? Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de vaka sayıları yükselişe geçti. Peki vaka sayıları neden yükseliyor? İşte yanıtı.

Vaka Sayıları Neden Yükseliyor? Vakalar Neden Artışa Geçti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün, "Son günlerde 5 bin-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede" açıklamasını yapmıştı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Vaka sayılarında artış sürüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz son 3 gündeki sayıları değerlendirdi. Kayıpmaz yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Geride bıraktığımız 3 gündeki Covid-19 hasta tablosuna baktığımızda yapılan testlerde pozitif saptanan vaka oranının sırasıyla yüzde 3,73, yüzde 3,93 ve dün itibariyle de yüzde 4,17 olduğunu görüyoruz. Bu veriler de bize salgındaki düşüş hızının artık durduğunu; ibrenin az da olsa yukarıya doğru çıkmaya başladığını söylüyor. Dışarıda insanların bir araya geleceği mekanlar şu anda oturarak müşteri alımına kapalı durumda. Buna bir alternatif olarak insanların evlerdeki toplanmaları bu artışta etken olabilir. Özellikle şubat tatili için hane halkıyla evlerde vakit geçirilmesi konusunda önerimiz olmuştu.

Buna rağmen kış otelleri başta olmak üzere kimi yerlerde istenmeyen kalabalıkların olduğunu gördük. Bunun da şüphesiz salgının seyrine etkisi olacaktır. Mutasyonların bu artışta bir etkisinin olup olmadığını şu an için bilemiyoruz. Vaka, hasta, ağır hasta ve vefat sayılarının azalmasındaki en önemli neden kısıtlamalardır. İnsan hareketliliği şu anda çok ciddi biçimde azalmış durumdadır. Bu anlamıyla ocak, şubat ve mart ayları dikkatli olmamız gereken aylardır. Aşı kampanyasının başlaması bir rehavet havası oluşturmamalıdır. Rehavetin yönünü yukarıya doğru çevirmiş vaka sayılarına katkı sunacağını unutmamalıyız."

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