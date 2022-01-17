Vaka Sayısı En Çok Artan İller Açıklandı (1-7 Ocak)

1-7 Ocak tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya dair oldukça önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca ayrıca illere göre haftalık vaka sayısını da açıkladı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi

Bingöl

İstanbul

Eskişehir

Muğla

Gümüşhane

Kırklareli

İzmir

Yalova

Ankara

Karabük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yüz binde vaka sayısı en çok artan şehirlere dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca tarafından paylaşılan listede 10 adet şehir bulunuyor.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 1-7 Ocak tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı en fazla artan iller arasında Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara ve Karabük yer aldı.

1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük. pic.twitter.com/lNuScN6Gxq — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 17, 2022

Türkiye'de yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 9 milyon 850 bin 488'e yükseldi. Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı ise 83 bin 388'e ulaştı. COVID-19 ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda TURKOVAC isimli yerli aşı da kullanıma sunulmuştu.

Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını da paylaştı. Bakan Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" ifadelerini kullandı.

1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/37fhOSC8Jj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 17, 2022

Şehirler Arası Seyahatte PCR Test Zorunluluğu Bulunuyor mu?

İçişleri Bakanlığı, dün 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Gönderilen genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içerisinde koronavirüs atlatmamış kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar yer aldı.

Yayımlanan genelgeye göre bakımevi, sevgi evleri huzurevi ile ceza ve teklif evlerinin aşısız ya da son 180 gün içerçisinde COVID-19 geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerinde yer alan tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında yeni bir karar daha alındı. Uçak ile şehirler arası yolculuk yapacak aşısız ya da eksik aşılı ve 180 gün içinde koronavirüs geçirmemiş kişiler için PCR test şartı uygulanmaya devam edilecek.