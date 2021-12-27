Vaka Sayısı En Çok Artan İller Açıklandı (11-17 Aralık)

11-17 Aralık tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca ayrıca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi

Rize

Isparta

Artvin

Eskişehir

Trabzon

Kastamonu

Nevşehir

Ordu

Erzincan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yüz binde vaka sayısı en çok artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından paylaşılan listede dokuz adet il yer aldı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 11-17 Aralık tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı en fazla artan iller arasında Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan yer alıyor.

11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan. pic.twitter.com/IT8XM6M5Y1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021

Geçtiğimiz günlerde Omicron varyantı ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Koca, kalabalık illerde görülen yeni koronavirüs vakalarının yüzde 10'undan fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu söylemişti.

Omicron varyantının Avrupa'dan sonra Türkiye'de de özelliklle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladığının altını çizen Bakan Koca, bu varyantın ek bir kişisel tedbir gerektirmediğini, hastaneye yatışlarda belirgin bir artışın olmadığını ifade etmişti.

Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğimizi belirten Bakan Koca, endişe verici bir durumun olmadığını açıklamıştı. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahip olduklarını ifade eden Bakan Koca, bu gelişmenin daha dikkatli olunması ve eksik aşıların yaptırılmasını gerektiren bir gelişme olduğunu belirtmişti.

Yeni durumda hatırlatma dozunun öneminin arttığının altını çizen Sağlık Bakanı Koca, aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenlerin hatırlatma dozunu yaptırması gerektiğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını da paylaştı. Bakan Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" sözlerini kullandı.

11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/9K0iIxGQs8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021

Türkiye'de yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 9 milyon 136 bin 565'e yükseldi. Ülkede 80 bin 53 kişi COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti. 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 82,82 olarak açıklanırken 1. doz aşı yapılma oranının yüzde 91,51 olduğu belirtildi.