Vaka Sayısı En Çok Artan İller (16-22 Ekim)

Vaka sayısı en çok artan iller 16 - 22 Ekim tablosu gün yüzüne çıktı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, resmi Twitter adresi üzerinden yeni tabloyu paylaştı. Tabloda, vaka sayısının en yükske olduğu iller ve en düşük olduğu iller gün yüzüne çıktı.

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 pandemisinin başlamasının ardından birçok bilgiyi vatandaşlarla paylaşıyor. Günlük paylaşılan vaka sayısı tablosunun yanı sıra il bazında haftalık tablolar da yayınlanıyor. Yayınlanan tablolarda, haftalık olan illerdeki vaka sayılarına dair bilgiler yer alıyor.

Her ilin üzerinde farklı sayılar gösteriliyor. Bu sayılar, haftalık olarak 100 bin üzerinden vaka sayılarını gösteriyor. Örneğin; İzmir'de 16 - 22 Ekim haftasında her 100 bin kişiden 57'si hastalığa yakalanırken, Tokat'ta 100 bin kişiden 402'si pozitif olarak çıkmış.

Yeni haftanın sayıları hakkında konuşan Koca, şunları aktardı: "16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

Haritanın tamamını ve verilerin hepsini ise hemen aşağıda yer alan Twitter paylaşımı üzerinden görebilirsiniz. Yaşadığınız bölgenin risk durumunu ise Hayat Eve Sığar isimli uygulamayı indirerek, harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz.