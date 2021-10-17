Vaka Sayısı En Çok Artan İller Belli Oldu (2-8 Ekim)

2-8 Ekim tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yüz binde vaka sayısı en çok artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından paylaşılan listede on adet il yer aldı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 2-8 Ekim tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı en fazla artan iller şu şekilde:

Giresun

Ordu

Ardahan

Kastamonu

Çorum

Samsun

Tokat

Amasya

Kahramanmaraş

Karabük

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük" ifadelerini kullandı.

Gribal enfeksiyonlara ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, "COVID-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri COVID-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın" dedi.

2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük. pic.twitter.com/V36NAKw4bx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 17, 2021

Üniversite öğrencileri arasında aşılanma oranının düşük olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor" sözlerine yer verdi.

Aşılanma oranına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca, "Diyarbakır ve Batman’da ikinci doz aşı oranı %55’in üzerine çıktı. Bu iki ilimiz turuncu iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını da paylaştı. Bakan Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.