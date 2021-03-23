Vaka Sayısı En Çok Artan İller Açıklandı!

Vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka sayısı en çok azalan illeri ve vaka sayısı en çok artan şehirleri duyurdu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi

Ülkemizde mart ayından itibaren yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yerinde karar dönemi başladı. Yerinde karar döneminde Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların illerdeki vaka durumuna göre hafifletiliyor ya da sıkılaştırılıyor.

Yeni dönemde kentlerin vaka durumuna göre dört risk seviyesi belirlendi. Bu risk seviyeleri, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört farklı risk grubundan oluşuyor. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile gösteriliyor. Bu sebepten ötürü illerdeki vaka sayısı, COVID-19 tedbirleri konusunda büyük bir rol oynuyor.

Yerinde karar dönemiyle beraber tedbirler gevşetildi. Bununla birlikte çok sayıda vatandaş maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymuyor. Bunun sonucunda ise vaka sayılarında ciddi artış yaşanmaya başlandı. Özellikle son günlerde günlük vaka sayısı 20 bini aştı. Örneğin 21 Mart tarihinde bu sayı 22.216 olarak açıklandı. Hasta sayısında da ciddi yükseliş devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre vaka sayısı en çok artan şehirler şu şekilde:

Kastamonu

Çankırı

Yalova

İstanbul

Erzincan

Vaka Sayısı En Çok Azalan İller

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklama ile beraber vaka sayısı en çok azalan şehirler de belli oldu. Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan bilgilere göre vaka sayısı en çok azalan iller şu şekilde:

Sinop

Gümüşhane

Mersin

Kırıkkale

Burdur

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" ifadelerini kullandı.