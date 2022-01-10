Vaka Sayısı En Çok Artan İller Açıklandı (25-31 Aralık)

25-31 Aralık tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca ayrıca illere göre haftalık vaka sayısını da açıkladı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi

Eskişehir

İstanbul

İzmir

Aydın

Çanakkale

Muğla

Kırklareli

Gümüşhane

Edirne

Kocaeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yüz binde vaka sayısı en çok artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından paylaşılan listede 10 adet il yer aldı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 25-31 Aralık tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı en fazla artan iller arasında Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli bulunuyor.

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli. pic.twitter.com/C8j7dVi7eX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2022

Koronavirüs vaka durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul olduğunu duyurdu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada, son üç hafta içerisinde Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artışın meydana geldiği belirtildi.

Yoğun bakımlardaki doluluk oranına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış olmadığını, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden kişilerin büyük bir kısmının 60 yaş üzerindeki insanlar ile kronik hastalığı olanlar olduğunun altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını da paylaştı. Bakan Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" ifadelerini kullandı.

25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/qjRgjiHuAJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2022

Türkiye'de yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 9 milyon 482 bin 550'ye yükseldi. Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı ise 82 bin 361'e ulaştı. COVID-19 ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda TURKOVAC isimli yerli aşı da kullanıma sunulmuştu.

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni koronavirüs varyantının bulaşma kabiliyetinin yüksek olduğunun altını çizmişti. Vakalar içerisinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranının şu anda düşük göründüğünü belirten Bakan Koca, "Bu, omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun" sözlerini kullanmıştı.