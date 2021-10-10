Vaka Sayısı En Çok Artan İller Açıklandı (25 Eylül-1 Ekim)

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi Paylaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yüz binde vaka sayısı en çok artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından paylaşılan listede on adet il yer aldı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı en fazla artan iller şu şekilde:

Bursa

Balıkesir

Uşak

Kırklareli

Sakarya

Ardahan

Edirne

Mersin

Denizli

Samsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "COVID-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Artvin, Sinop ve Bilecik’te de %75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 19’a ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" sözlerine yer verdi.

25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. pic.twitter.com/MQUXHJL8Fw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 9, 2021

Bakan Koca, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! COVID’siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir" şeklidne konuştu.

Aşılamaya ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, "Tek değişiklik Siirt’te! İkinci doz aşı oranında %55’i aşarak Kırmızıdan Turuncuya geçmesi, bizim için neredeyse Maviye geçmesi gibi kıymetli. Teşekkür ederiz Siirt" sözlerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını da paylaştı. Bakan Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.