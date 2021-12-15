Vaka Sayısı En Çok Artan İller Açıklandı (27 Kasım-3 Aralık)

27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca ayrıca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi

Çanakkale

Kırklareli

Edirne

Tekirdağ

Eskişehir

Artvin

Sinop

Denizli

Giresun

Gümüşhane

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yüz binde vaka sayısı en çok artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından paylaşılan listede on adet il yer aldı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı en fazla artan iller arasında Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane yer alıyor.

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane. pic.twitter.com/EoaUEW1e2D — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021

Kış şartlarında hastalığın bulaşmasının daha kolay olacağının altını çizen Bakan Koca, havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulması gerektiğini söyledi. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiğinin unutulmaması gerektiğini belirten Bakan Koca, "Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını da paylaştı. Bakan Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" sözlerini kullandı.

27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/viWOygeX07 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, altı kişide Omicron varyantının tespit edildiğini duyurmuştu. Bakan Koca, tespit edilen vakaların bir tanesinin İstanbul'da, 5 tanesinin ise İzmir'de olduğunu söylemişti.

Tespit edilen Omicron vakalarının hastane ihtiyacının olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" sözlerine yer vermişti.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantında en sık görülen belirtiler arasında öksürük, yorgunluk, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı yer alıyor. Yeni varyantın nadir görülen semptomları arasında ise nefes darlığı, ishal, tat veya koku kaybı bulunuyor. Aşılar, varyanta karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor.