Vaka Sayısı En Çok Artan İller Açıklandı (6-12 Kasım)

6-12 Kasım tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca ayrıca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi

Tunceli

Osmaniye

Çanakkale

Kırklareli

Balıkesir

Bilecik

Hatay

Tekirdağ

Adana

Bartın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yüz binde vaka sayısı en çok artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından paylaşılan listede on adet il yer aldı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 6-12 Kasım tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı en fazla artan iller arasında Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın yer alıyor.

6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın. pic.twitter.com/BQMo069Psz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2021

Sağlık Bakanı Koca, iki doz aşısını yaptıran kişilerin sayısının 50 milyonu geçtiğini duyurdu. İki doz aşıların şu anda toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geldiğini ifade eden Sağlık Bakanı Koca, aşı konusunda halen kararsız olanların 50 milyonun kararını örnek alması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını da paylaştı. Bakan Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" sözlerine yer verdi.

6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/1O0zR18XO0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2021

Koronavirüs Salgını Ne Zaman Bitecek?

Çin'in Wuhan ketinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ediyor. Pandemi dünyanın dört bir noktasında etkisini sürdürürken çok sayıda insan COVID-19'un ne zaman biteceğini merak ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz haftalarda yeni tip koronavirüs salgınının ne zaman biteceğine yönelik oldukça önemli bir açıklamada bulunmuştu.

"Pandemi ne zaman sona erecek?" sorusunu yanıtlayan Dr. Ghebreyesus, haftada yaklaşık 50 bin doz ile salgının bitmesinin çok uzak olduğunu ve yıl sonuna kadar her ülkenin nüfusunun yüzde 40'ını aşılamayı hedeflediklerini söylemişti.