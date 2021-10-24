Vaka Sayısı En Çok Artan İller Açıklandı (9-15 Ekim)

9-15 Ekim tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detalar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yüz binde vaka sayısı en çok artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından paylaşılan listede on adet il yer aldı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 9-15 Ekim tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı en fazla artan iller şu şekilde:

Kastamonu

Zonguldak

Karabük

Kilis

Tunceli

Ardahan

Çankırı

Kahramanmaraş

Osmaniye

Erzincan

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, "Aşılarınızı yaptırmadıysanız veya devam dozunu öncelikli konularınız arasında görmüyorsanız, hastalığı yaşayan tanıdıklarınızla konuşun. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan. pic.twitter.com/9tGawmx0VN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını da paylaştı. Bakan Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" sözlerini kullandı.

9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/pX3zgqwk9e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2021

Okullar Açık Kalacak mı?

Yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği uzun bir süredir merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yüz yüze eğitim ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulunmuştu.

Bakan Koca, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı ve açıklamasına şu sözler ile devam etmişti: