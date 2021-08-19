Vaka Sayısı En Çok Artan İller Belli Oldu!

Vaka sayısı en çok artan iller açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca ayrıca koronavirüs vaka sayısı en çok azalan şehirleri de duyurdu. Yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi Paylaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre vaka sayısı en çok artan iller şu şekilde:

Batman

Bayburt

Aksaray

Gümüşhane

Ardahan

Bakan Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Delta varyantı, sahip olduğu yüksek bulaşıcılık oranı nedeni ile vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasına neden oldu.

Koronavirüs aşıları, COVID-19'a ve varyantlarına karşı oldukça önemli bir koruyuculuk sağlıyor. Öyle ki yapılan bir araştırma ile birlikte Delta varyantına karşı çift doz BioNTech aşısının yüzde 88, çift doz AstraZeneca aşısının ise yüzde 60 oranında etkili olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sebepten ötürü uzun bir süredir dünya genelinde aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. COVID-19 ile mücadele kapsamında aşının yanı sıra maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uymak gerekiyor.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz. pic.twitter.com/3rTefY2tLX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021

Delta Varyantı Ne Zaman ve Nasıl Bitecek?

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health'ta Mikrobiyoloji Profesörü Andy Pekosz, geçtiğimiz günlerde Delta varyantı ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulunmuştu. Mikrobiyoloji Profesörü Pekosz, "Tünelin ucunda gerçekten ışık var. Gerçekten de ileriye giden bir yol var. Bu virüsü kontrol altına almak için şu anda sahip olduğumuz araçları kullanmakta daha iyi ve daha etkili olmamız gerekiyor" sözlerine yer vermişti.

Pekosz, koronavirüs aşılarının yeni varyantlara karşı biraz daha az etkili olabileceğini söylese de aşının hala virüsün tüm varyantları ile savaşmak için sahip olunması gereken bir numaralı araç olduğunu belirtmişti. Profesör, virüs değişime uğrasa bile buna çok hızlı uyum sağlanabileceğini ve etkili aşılar geliştirilebileceğini ifade etmişti.