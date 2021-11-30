Vaka Sayısı En Çok Artan İller Belli Oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan resmi açıklamalarla birlikte vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. 13 Kasım ila 19 Kasım arasındaki bir haftalık dönemi kapsayan rapor, vakaların artış oranına bağlı olarak en tehlikeli illeri gözler önüne seriyor. İşte merak edilen o liste!

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi

Tunceli

Adana

Gümüşhane

Mersin

Sinop

Hatay

Burdur

Kilis

Giresun

Mardin

Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Kasım ila 19 Kasım arasındaki dönemde vaka sayısının en çok arttığı iller sırasıyla Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun ve Mardin oldu. Tunceli'deki artış, bir önceki döneme göre, %47,94 seviyesine kadar ulaştı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Koca, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin." ifadelerini kullandı.

13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin. pic.twitter.com/pqmIshpFjA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021

"13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/6hXgH90ndg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021

Peki siz Fahrettin Koca tarafından yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce önümüzdeki dönemlerde vaka sayıları yükselmeye devam edecek mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.