Vaka Sayısı En Çok Artan İller Açıklandı!

28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi Belli Oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından paylaşılan listede on adet il yer aldı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı en fazla artan iller şu şekilde:

Kayseri

Elazığ

Karaman

Bolu

Malatya

Kırşehir

Yozgat

Kırıkkale

Tunceli

Bartın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" ifadelerine yer verdi.

28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli. pic.twitter.com/WH4muVxrJN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2021

Öğretmenlerin aşı yaptırma oranına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, "Öğretmenlerimizde 2 doz aşısını yaptıranların oranı %77’yi buldu. En az 1 doz aşısını yaptıranların oranı %90’ın üzerinde. Covid-19 hastalığını geçirenlerin oranıysa %4,4’lerde. Sonuç olarak, öğretmenler, şu anda %95’lere yakın aşılanma ve koruyuculuk oranına sahip" sözlerine yer verdi.

Bakan Koca, "2 doz Sinovac aşısını olan 15 milyon kişi var. 9 milyonu 3. dozu da yaptırdı. 3. dozu yaptıran 9 milyon kişinin hastane yükü %1,5-1,6. Buna karşı, 2 doz aşısını olup, hatırlatma dozunu yaptırmayan 6 milyon kişinin hastane yükü 6-7 kat fazla. 2 doz etkili, 3. doz mutlaka gerekli" ifadelerini kullandı.

Üçüncü Doz BioNTech Aşısı Antikor Seviyesi Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri aşının üçüncü dozu ile ilgili önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Peki, araştırmaya göre üçüncü doz aşı, koronavirüse karşı antikor üretimini ikinci doza kıyasla ne kadar arttırıyor?

ABD merkezli ilaç firması tarafından aktarılan bilgilere göre gerçekleştirilen çalışmada ikinci dozdan beş ile sekiz ay sonra uygulanan üçüncü doz aşı, antikor seviyesini 3,3 kat arttırdı. Üçüncü doz uygulandıktan sonra meydana gelen yan etkilerin ikinci doz aşıdan farklı olmadığı açıklandı.