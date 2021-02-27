Vaka Sayısı En Çok Artan İller Belli Oldu!

Vaka sayısı en çok artan iller açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca ayrıca koronavirüs vaka sayısı en çok azalan şehirleri de duyurdu. Yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi Paylaşıldı

Ülkemizde 1 Mart tarihinden itibaren yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yerinde karar dönemi başlayacak. Yerinde karar döneminde Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların illerdeki vaka durumuna göre hafifletilecek veya sıkılaştırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yerinde karar döneminin kademeli olacağını söylemişti.

Paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki pazartesi gününden itibaren başlayacak olan yeni dönemde kentlerin vaka durumuna göre dört risk seviyesi belirlenecek. Bu risk seviyeleri, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört farklı risk grubundan oluşacak. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile gösterilecek. Dolayısıyla illerdeki vaka sayısı, tedbirler konusunda büyük bir öneme sahip olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre vaka sayısı en çok artan şehirler şu şekilde:

Ordu

Giresun

Samsun

Tokat

Bolu

Sağlık Bakanı Koca tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor. pic.twitter.com/8ea1X3xX0e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2021

Koronavirüs Kısıtlamaları Ne Zaman Kalkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Her zaman benim bir sözüm var. Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmalar pazartesi günü kabinenin önüne gelecek, kabinede de bunun müzakeresini tekrar yapacağız. Ne denli istatistiki eğrilerin nerelere vardığını bakanımız bize sunumunu yapacak, bizler ne gibi tedbirler alabiliriz" ifadelerini kullanmıştı ve şu şekilde devam etmişti: